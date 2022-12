﻿Weihnachten mit Präsenten aus Rostock: Die besten Geschenke von der Ostsee für großes und kleines Geld

Mode und Bücher, Beauty und Ostsee-Schmuck, Fußball-Tickets, besondere Restaurant-Gutscheine: In und um Rostock lassen sich viele schöne regionale Geschenke für Weihnachten finden. Viele können im Laden und in Online-Shops gekauft werden. Die besten Präsente, wo es sie gibt und was sie kosten – unsere Tipps.

Rostock. Weihnachten steht vor der Tür und Ihnen fehlt noch eine zündende Idee, wie Sie ihre Lieben überraschen können? Kein Problem: Die OZ gibt Geschenke-Tipps, mit denen Weihnachten zum Fest wird.

Für kleine Bücherwürmer: Kinderbuch zum Natur entdecken

Antje Joost-Hirsekorn ist die Fachfrau für clevere Kids: Bei ihren „Schlaubatz“-Stadtführungen bringt sie Kindern in und um Rostock auf launige Art Themen wie Natur und Geschichte näher. Nun hat sie ein kindgerechtes Naturentdeckerbuch über die Amsel geschrieben. Titel: Schlaubatz und Nino de Amselo – Warum kämpfen Amseln mit Krokussen? „Ergänzt wird die Geschichte um zahlreiche Wissenshappen – quasi ein Wissensbuffet, von dem man sich immer wieder einen Happen holt und genießt. Wir finden dabei heraus, warum Amseln mit Krokussen kämpfen, warum sie schon vor Sonnenaufgang singen, ob sie Würmer unter der Erde hören können, warum sie Laub durch die Gegend wirbeln und vieles mehr“, verrät die Autorin.

Kleine Knobelaufgaben laden zudem zum Mitmachen und Mitdenken ein. Eine Reihe Spielideen sind auch dabei. Das Buch ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet, hat 56 Seiten, kostet 9,90 Euro und kann online bestellt werden auf www.schlaubatz.de oder als E-Book auf Amazon.

Mit ihrem neuen Kinderbuch bringt die Rostocker Stadtführerin Antje Joost-Hirsekorn Kids auf launige Art Wissenswertes über die Amsel bei. © Quelle: privat

Für Deko-Queens: Magnete mit Rostock-Motiven und Street-Art fürs Zuhause

Kleine Schmuckstücke für die Küche hat die Rostocker Manufaktur Gespänsterwald im Angebot: Kühlschrank-Magnete. Ob Moin-Gruß, Teepott oder Fisch mit Matrosenmütze – die Teile sind in vielen Ausführungen im Online-Shop auf

zu haben für 3,50 Euro pro Stück. Auch dekorativ: das Marmor-Untersetzer-Set „Fischkopp“ für rund 14 Euro.

Graffiti für daheim bietet der Rostocker Street-Art-Künstler Sebastian Volgmann. Seine fröhlichen Seemänner und -frauen zieren etliche Hauswände in der Stadt. Als Postkarte, Druck oder Dekofigur kann man sich seine Werke in die Stube holen. Zu haben sind sie im Artquarium im Barnstorfer Weg. Wer seinen Liebsten mit Graffiti das ganze nächste Jahr verschönern will, greift zu Rostocks erstem Street-Art-Kalender, der im

in der Fritz-Reuter-Straße angeboten wird.

Für Beauty-Lovers: Seife mit Weihnachtsduft

Dufte Soapstars: Mit ihren Naturseifen "Frohes Fest" (r.) und "Winterzauber" bietet Biobalsam-Chefin Juliane Giesel Beautyfans zwei Weihnachtsgeschenke, die sich gewaschen haben. © Quelle: Antje Bernstein

Der Soap-Star ist echt dufte: Die „Frohes Fest“-Seife aus der Rostocker Manufaktur Biobalsam schnuppert nach Orange, Zimt und Spekulatius. Sie pflegt die Haut mit Babassu- und Reiskeimöl streichelzart und macht auch optisch was her: Auf der Naturseite mit lila-gelbem Farbverlauf ist eine stilisierte Tanne eingeprägt, verziert mit goldenem Glitzer. Kosten pro Stück: 8,50 Euro, zu haben bei Biobalsam in der Großen Wasserstraße oder online auf

.

Für Meerverliebte: Mode und Schmuck mit Ostsee-Flair

So schön wie ein Tag am Meer sind die Schmuckstücke von Sarah Borchardt. Die 31-jährige Graal-Müritzerin liebt stundenlange Strandspaziergänge. Dabei hält sie stets Ausschau nach kleinen Schätzen: Ob Seeglas oder Bernstein – was ihr die Ostsee vor die Füße spült, sammelt sie auf und kreiert daraus Anhänger, Ringe und Armbänder sowie Strandgut-Bilder.

Besonders schön sind ihre Silber-Ketten mit Seeglas-Anhängern, die in allen Grün- und Blautönen der Ostsee funkeln. "Seeglas ist etwas ganz Besonderes. Jedes Stück sieht anders aus, deswegen ist bei mir jedes Schmuckstück ein echtes Unikat, denn ich lasse meine Strandschätze wie das Meer sie geformt und mir geschenkt hat", erklärt Sarah Borchardt. Kaufen kann man ihren Schmuck online auf www.Etsy.com unter "OstseeStrandkunst" oder auf ihrem Instagram-Account "Ostsee_Strandkunst". Preis pro Kette: ab 26 Euro.

Aus Ostseeschätzen wie Seeglas fertig Sarah Borchardt Schmuck und dekorative Bilder. © Quelle: privat

Wer Klamotten Klunker vorzieht, ist beim Rostocker Label Onelove richtig. Sweatjacken, Shirts und Mützen mit maritimen Motiven haben dem Team um Chef David Grabarczyk Stammkunden in ganz Deutschland beschert. Geschenke-Tipps aus der aktuellen Winterkollektion: der Unisex- Teddy-Hoodie für 92,65 Euro, die Moin-Socken für 7,56 Euro und das Strandkind-Wellen-Shirt für 22,40 Euro – zu haben online auf

www.onelove-shop.de

.

Für Erlebnishungrige: Abo für Hansa, Karls Erdbeerhof und den Zoo

Das ganze Jahr über freuen können sich alle, die Dauerkarten unter dem Weihnachtsbaum finden. Fußball-Fans kann man mit Dauerkarten für den FC Hansa Rostock erfreuen. Die Preise beginnen bei 199 Euro für Mitglieder (Kinder 99 Euro und ermäßigt 159 Euro) und 229 Euro für Nicht-Mitglieder (Kinder 129 Euro und ermäßigt 189 Euro) für einen Stehplatz.

Ein „Schnäppchen“ können Kunden noch im Zoo machen: Die Jahreskarte kostet aktuell 64 Euro für Erwachsene, ab 1. Januar 2023 sind es sieben Euro mehr. Für Kinder kostet das Ticket jetzt und zukünftig 26,50 Euro. Für 35 Euro können Beschenkte in allen Karls-Erlebnisdörfern zwölf Monate auch mit allen kostenpflichtigen Attraktionen Spaß haben und bekommen verschiedene Rabatte.

Für Tierfreunde: Leckerlis von Rostocker Fellnase

Wer seinen Hund beschenken möchte, bekommt bei Jasmina Naskovski-Bußmann Leckerbissen, die Rassetieren und Promenadenmischungen schmecken könnten. Die Unternehmerin hat unter ihrem Label Rostocker Fellnase eine eigene Futter-Kollektion auf den Markt gebracht. Ob Kabeljau-Würfel, Kaninchen-Sticks oder Veggie-Variante: Die Snack-Auswahl ist groß. Kostenpunkt: je nach Sorte und Packungsgröße zwischen 5,99 und 15,99 Euro. Zuschnappen können Hunde-Beschenke im Rostocker-Fellnase-Laden im Hopfenmarkt und im Onlineshop auf www.rostocker-fellnase.de.

Für kultivierte Kulinariker: Schlemmer-Gutschein für Rostocks Restaurants

Wer Leckermäulchen Vorfreude schenken und zugleich Rostocks Gastronomen glücklich machen will, wählt einen Gutschein für den Rostocker Schlemmergipfel. Am 25. März 2023 können sich Genießer unter dem Motto „Kultur trifft Genuss“ verwöhnen lassen. Insgesamt beteiligen sich 14 Restaurants an der Aktion.

Mit dabei sind das Hotel Neptun, das Teepott Restaurant, Paulo Scutarro im Kurhaus und das Ringelnatz in Warnemünde, der Blaue Esel, das Café Central und das Burwitz Legendär in der Stadtmitte sowie die Kleine Komödie des Volkstheaters und das Restaurant Carls. Außerdem dabei: Jacques Weindepot, CarLo 615, das Hotel Ostseeland und der Lokschuppen im Stadthafen. Hier werden Gaumenfreuden aufgetischt, während Künstler für Unterhaltung sorgen. Tickets kosten 20 Euro pro Person (Essen nicht inbegriffen) und sind in den Tourist-Informationen von Rostock und Warnemünde, im Pressezentrum Rostock (Richard-Wagner-Straße 1a) oder online unter www.kultur-trifft-genuss.de und www.mvticket.de erhältlich.