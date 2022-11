﻿An der Umleitung zur B 105: Dieses Haus nahe Rostock bringt ein ganzes Dorf zum Strahlen

Aufgrund einer Umleitung an der Bundesstraße 105 von Stralsund Richtung Rostock erlangt das Haus von Familie Müller derzeit Berühmtheit. Grund ist ihre aufwendige Dekoration. Warum das Ehepaar aus Groß Kussewitz tagelang schmückt, was das alles kostet und wie die Menschen darauf reagieren.

Groß Kussewitz. Normalerweise verirren sich nicht so viele hierher. Denn das Haus von Familie Müller liegt in einem kleinen Dorf nahe Rostock, das größer klingt als es ist: Groß Kussewitz. Doch derzeit führt eine Umleitung für die gesperrte Bundesstraße 105 direkt an dem in einer Kurve gelegenen Haus vorbei. Jeder, der hier vorbeikommt, staunt über das Haus der Müllers. Denn es leuchtet weit über die Dorfgrenze hinaus.