﻿Weihnachtsumzug vor Rostocks Toren: Hier ist was los am Wochenende

Schöne Bescherung auf den Dörfern der Gemeinde Bentwisch: Ein festlich geschmückter Advents-Weihnachtswagen tourt am Samstag (10. Dezember) von Volkshagen über Klein und Groß Kussewitz bis zum Sportplatz Bentwisch. Mit dabei: Feuerwehr, Live-Konzerte, Weihnachtshits und mehr. Was Besucher wann und wo erleben können – die OZ hat die Infos zur Parade.

Bentwisch. Schöne Bescherung für Bentwisch: Am Wochenende gehen Freudestifter auf eine besondere Weihnachtstournee. Der Adventswagen, der schon in den vergangenen zwei Jahren durch die Dörfer rollte, geht erneut auf große Fahrt. Mit an Bord: Lichterglanz, gute Laune und jede Menge Livemusik.

Der von Matthias Potschwadeks Agentur HaiEnd-Event organisierte Adventswagen tourt am Samstag (10. Dezember) eskortiert von der Freiwilligen Feuerwehr Bentwisch durch die Ortsteile der Gemeinde, um deren Bewohner in Weihnachtsstimmung zu bringen. Der Korso kann sich sehen und hören lassen: Einer der geschmückten Wagen fungiert als mobile Bühne, auf der verschiedene Musiker kleine Live-Konzerte geben.

Von Volkshagen bis nach Bentwisch

Der launige Umzug startet um 14 Uhr am Spielplatz von Volkshagen. Von dort aus geht’s zum Schloss von Klein Kussewitz (14.40 Uhr), weiter zum Spielplatz von Groß Kussewitz (15.20 Uhr), zum Spielplatz von Albertsdorf (16 Uhr), dann zu den Schaukästen von Harmstorf (16.40 Uhr) und Goorstorf (17.30 Uhr). Sein Ziel, die Bentwischer Sporthalle, erreicht der Korso gegen 18.20 Uhr. Dort ist bereits ab 18 Uhr Trubel: Es gibt Essen und Getränke und das Weihnachtssingen mit dem FSV Bentwisch.

Auch unterwegs gibt’s viel zu hören: Die Musiker Carina Castillo und Philipp Krätzer, Ralf Kirsten, Sebastian König und die Foolproof Band stimmen auf dem Adventswagen Lieder an.