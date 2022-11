﻿Teure Tanne? So viel kosten die Weihnachtsbäume in MV in diesem Jahr

In wenigen Wochen startet auch in Mecklenburg-Vorpommern der Verkauf der Weihnachtsbäume. Viele Menschen fragen sich, ob die Inflation auch Nordmann- und Nobilistannen sowie Fichten betrifft. Die OZ hat bei Forstwirten im Land nachgefragt, was die Bäume im Winter kosten.

Rostock. Ein Mann sieht grün – und das ist auch gut so. Denn die satte Farbe der Nadeln spricht dafür, dass es den Tannenbäumen von Benedikt Schneebecke prächtig geht. Mit seinem Unternehmen Ostseetanne ist der 42-Jährige der größte Anbieter von Weihnachtsbäumen im Land. Für die Kunden gibt es in diesem Jahr eine gute Nachricht: „Trotz Inflation werden wir die Preise aus dem vergangenen Jahr halten“, erklärt Schneebecke. Das liege auch an der guten Ernte. „Es war zwar eigentlich zu trocken. Aber die Bäume sehen gut aus und sind fit, sodass wir wenig Ausfälle haben“, sagt der Marlower.

Mit 17 Euro pro laufendem Meter liege er bundesweit gesehen am unteren Rand der Preistabelle. Anderswo würden bereits 20 bis 25 Euro pro Tannenmeter verlangt. „Wir setzen aber auch auf Direktvermarktung und haben uns über die Jahre ein großes Netz an eigenen Verkaufsständen aufgebaut“, so Schneebecke. Dadurch sei er nicht darauf angewiesen, die Weihnachtsbäume günstig an den Handel zu verkaufen, der dann nochmal eine Marge oben drauf setzt.

Ein weiterer Pluspunkt: Mit seiner Firma baut der Landwirt in mehreren Bundesländern auf insgesamt 170 Hektar Weihnachtsbäume an und verkauft pro Jahr zwischen 70.000 und 100.000 Stück. Durch die hohe Zahl an Bäumen könnte er die Kostensteigerungen gerade noch abfangen. „Und es geht ja auch ums Gefühl – ich finde es wichtig, dass die Menschen nicht noch Angst haben müssen, sich keinen Baum leisten zu können. Denn der gehört einfach als Symbol und Ruhepunkt zum Fest dazu.“

Tannenbaum-Anbieter nimmt Abschied vom Onlinehandel

Leicht angehoben hätte er dagegen den Preis fürs Tannengrün, das aktuell aus den entsprechenden Baum-Feldern herausgeholt wird. 70 Cent mehr kostet es in diesem Jahr pro Bund. „Auch uns treffen natürlich die steigenden Kosten, für Löhne, Diesel aber auch für den Dünger. Alles, was wir reinstecken, hat sich gerade im Preis etwa verdreifacht“, so Schneebecke. Wenigstens um die Arbeitskräfte muss er sich aber keine Sorgen machen – viele der Saisonarbeiter sind schon jahrelang bei Ostseetanne beschäftigt und mittlerweile zum Teil sogar in die Region gezogen.

Anett Wengorz, Betriebsleiterin bei „Ostseetanne“, steht auf der Plantage in Marlow.

Sobald das große Fällen beginnt, braucht Benedikt Schneebecke rund 100 Mitarbeiter, um den Saisonbetrieb zu stemmen. Einen großen Teil der bisherigen Arbeit hat er allerdings in diesem Jahr erstmals gestrichen: „Wir versenden nicht mehr online.“ Obwohl die Nachfrage in den vergangenen Jahre enorm gestiegen wäre, hätte er freiwillig die Reißleine gezogen. „Nicht nur, weil es einfach zu viel wurde und auch die Versandkosten immer weiter stiegen. Es ist auch einfach nicht wirklich nachhaltig, die Tannen durch die ganze Republik zu schicken“, nennt der Familienvater Gründe für diesen Schritt. Zudem hätten die Mitarbeiter der Post rund um Weihnachten schon so genug zu tun. „Da müssen sie nicht auch noch die schweren Bäume schleppen.“

Premiumtannen in MV leicht teurer

Auf direkten Kundenkontakt setzt auch der Broderstorfer Landwirt Thorsten Junge. Ob Nordmanntanne, Blaufichte oder Kiefer: Ab dem 2. Adventswochenende gibt es auf seinen Anbauflächen in Ikendorf wieder Weihnachtsbäume zum Selberschlagen. „Die meisten Kunden kommen natürlich an den Wochenenden, denn da gibt es auch Glühwein und Bratwurst“, sagt Junge. Mehrere tausend Bäume verkaufe er jede Saison. Zu den vergangenen zwei Weihnachtsfesten während der Pandemie sei auffällig gewesen, dass die Menschen viel Wert darauf legten, es sich zuhause besonders schön und stimmungsvoll zu machen. „Da wurde auch beim Baum nicht so auf den Preis geschaut“, sagt der Landwirt, der weiß, dass es in diesem Jahr anders sein wird.

Die genaue Kalkulation für die diesjährige Saison sei zwar noch nicht ganz abgeschlossen. „Aber ich werde wohl nur bei den ganz großen und stattlichen Bäumen ein bisschen die Preise anheben“, erklärt Thorsten Junge. Genau wie bei seinem Kollegen aus Marlow sollen sich auch seine Kunden trotz überall steigender Kosten noch einen Baum fürs Weihnachtsfest leisten können.

Forstamt setzt auf Baumwollnetz statt Plastikmantel

Beliebter Anlaufpunkt für das Schlagen von Weihnachtsbäumen ist auch die Rostocker Heide. Revierförster Roger Kähler kann den Kunden dabei auch rund 700 FSC-zertifizierte Bäume anbieten. „Die sind ganz natürlich gewachsen, ohne Düngung, Herbizide oder Fungizide“, erklärt Kähler, was sich hinter dem Siegel verbirgt. Viele Kunden würden Wert auf Naturbelassenheit legen und dabei in Kauf nehmen, dass diese Bäume eben nicht so prächtig oder buschig aussehen wie die meisten anderen im Handel. Dafür kosten sie dann bis zu einer Höhe von zwei Metern auch nur 15 Euro; für die größeren Exemplare werden 20 Euro fällig.

Hier gibt es Bäume in und um Rostock Die Firma Ostseetanne von Benedikt Schneebecke verkauft an 18 Ständen im ganzen Land. Einen Überblick gibt es online. Zusätzlich können Interessenten ab dem ersten Advent ihre Bäume auch selber schlagen: Täglich zwischen 9 und 16 Uhr auf den Feldern in Alt Steinhorst bei Marlow, Stove bei Wismar, Demen bei Schwerin und Stoltenhagen bei Grimmen. Auch Schnittgrün ist dort erhältlich. An den Sonntagen gibt es zusätzlich Wildschwein vom Grill und warme Getränke. Landwirt Thorsten Junge verkauft seine Bäume in Ikendorf (Landkreis Rostock) zwischen dem 3. und 21. Dezember. Montags bis freitags ist jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet, an den Wochenenden jeweils von 9 bis 16 Uhr. Dann gibt es auch Bratwurst und Glühwein. Das Stadtforstamt Rostocker Heide startet den Tannenbaumverkauf am 2. Dezember. Je nachdem, wie lange der Vorrat reicht, ist bis 21. Dezember geöffnet. Angeboten werden FSC-zertifizierte sowie zugekaufte Bäume zum Selberschlagen. Standort ist die Alte Forstbaumschule in Hinrichshagen, Am Jägeracker 19 (Straße Richtung Markgrafenheide). Vor Ort sind auch Wildfleisch und Wildfleischprodukte im Angebot. An den Adventssamstagen gibt es Bratwurst, Glühwein und Bastelangebote für die Kinder. Geöffnet ist täglich von 9 bis 16 Uhr (außer sonntags). Online gibt es ebenfalls Tannen aus der Region – von der Firma Gustaafs aus Groß Stove (Landkreis Rostock). Einen Hofverkauf gibt es auch: immer ab Samstag vor dem ersten Advent und solange der Vorrat reicht. Geöffnet ist Mo bis Fr, 10 bis 17:30 Uhr, Samstag, 10 - 17:30 Uhr, Sonntag, 10 - 17:30 Uhr.

Leicht angehoben – um einen Euro – hätte das Rostocker Stadtforstamt die Preise für die Tannen, die zugekauft und dann vor Ort in der Heide angeboten werden. Die Bäume stammen zumeist aus dem Sauerland, manchmal auch aus Dänemark. „Und die gestiegenen Transportkosten mussten wir auch zum Teil umlegen“, so Kähler. Ob Nordmann oder Nobilis: Tannen bis zwei Meter kämen dadurch nun 28 Euro, die größeren pro Stück 33 Euro. Neu ist die Verpackung: „Wir haben 1200 Meter Baumwollnetz gekauft und testen das in diesem Jahr. Wenn es gut ankommt, rüsten wir kommendes Jahr um“, so der Förster. Damit der Baum aus dem Wald auch umweltfreundlich – nämlich ohne Plastikmantel – in die Stuben kommt.