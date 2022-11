﻿Weihnachtsbaumverkauf in Rostock: Wann und wo es Tannen gibt, was sie kosten

Ob im Forstamt, bei Karls Erdbeerhof, vor dem Supermarkt oder im regionalen Onlineshop: In und um Rostock bieten Händler in den kommenden Tagen Nordmanntannen, Fichten und Blautannen an. Auch Termine zum Selberschlagen gibt es. Wann und wo Käufer fündig werden, wo es teuer und wo billig ist, zeigt der OZ-Preis- und Öffnungszeiten-Check.

Rostock. Alle Jahre wieder schlagen sich Weihnachtsfans in die Büsche, um sich den Traum vom Tannenbaum zu erfüllen. Fündig werden können sie nicht nur auf Plantagen und bei den Forstämtern, sondern auch an zahlreichen Weihnachtsbaum-Verkaufsständen, im Gartenfachmarkt oder im Onlineshop regionaler Anbieter. Wo und wann Kunden in und um Rostock zuschlagen können und was sie für ein Bäumchen zahlen müssen, zeigt unser Preis- und Öffnungszeiten-Check.

Größter Weihnachtsbaumhändler in Mecklenburg-Vorpommern ist Benedikt Schneebecke. Vor wenigen Tagen ist er in Stove am Salzhaff in die Weihnachtssaison 2022 gestartet – mit einem Royal als Ehrengast: die deutsche Weihnachtsbaumkönigin war dabei. Mit seinem Unternehmen Ostseetanne verkauft der 42-Jährige in der Adventszeit auch in und rings um Rostock, was seine Plantagen hergeben.

Am Zoo und am Stadthafen, auf dem Edeka-Parkplatz in Everhagen und bei Karls Erdbeerhof in Evershagen – an neun Standorten in und um die Hansestadt hat Schneebecke Verkaufsstände postiert. Zudem lädt er Selbstfäller auf seine Felder ein und da gibt’s reichlich abzuholzen: „Die Felder beherbergen jeweils zwischen 25 000 und 60 000 Weihnachtsbäume und liegen in Marlow, Stralsund, Wismar oder Demen bei Schwerin“, sagt Benedikt Schneebecke.

Seine Tannen seien im Bundesvergleich günstig, sagt der Baumhändler. „Deutschlandweit liegen die Preise im Schnitt bei 21 bis 27 Euro. Bei uns im Land liegt der Preis etwa zwischen 17 und 23 Euro. Auf unseren Feldern und Verkaufsständen berechnen wir im Durchschnitt 17 Euro pro Meter“, rechnet er vor.

Öffnungszeiten von Ostseetanne in Rostock und bei Karls Erdbeerhof Rostock, Mühlenwiese Toitenwinkel, Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa+So: 9-18 Uhr Rostock, Güstrower Straße 9 (Hammer Markt), Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 9-18 Uhr Rostock, Am Kabutzenhof (Stadthafen), Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 9-18 Uhr Rostock, Stadthafen/Warnowufer, Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa und So: 9-18 Uhr Rostock, Bertolt-Brecht-Straße 23 (Edeka), Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 9-18 Uhr Rostock, Nobelstraße 55 (Südstadt-Center), Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa: 9-18 Uhr Rostock, Barnstorfer Ring (Zoo), Mo.-Fr. 10–18 Uhr, Sa.+So. 9-18 Uhr Rövershagen, Karls Erlebnis-Dorf, täglich 8-19 Uhr Bargeshagen, an der B 105, Mo-Fr: 10-18 Uhr, Sa und So: 9-18 Uhr Die Verkaufsstände Mühlenwiese, Südstadt, Zoo und Bargeshagen haben bereits geöffnet, der Rest zieht bis spätestens Freitag (2. Dezember) nach.

Grönfingers bietet „Mercedes unter den Weihnachtsbäumen“

Die Qual der Wahl haben Kaufinteressenten auch im Gartenfachmarkt Grönfingers Rostock. „Wir haben ein sehr umfangreiches Sortiment an Weihnachtsbäumen“, sagt Heiko Rademacher, Abteilungsleiter der Baumschule. „Neben Bäumen aus der Region gibt es dänische Premium-Nordmanntannen in Spitzenqualität. Des Weiteren bieten wir eine große Auswahl von im Topf gewachsenen Bäumen an. Diese können ohne Probleme nach dem Fest in den Garten gepflanzt werden.“

Gekauft werden können die Bäume zu den regulären Öffnungszeiten von Grönfingers (montags bis samstags 9–19 Uhr). Ab dieser Woche sind auch wieder geschnittene Nobilistannen (Echte Blautannen) im Sortiment. „Der Mercedes unter den Weihnachtsbäumen“, sagt Heiko Rademacher. Die Bäume punkteten mit sehr kompakten Form, blauer Färbung und sehr aromatischem Duft.

Gute Nachricht in teuren Zeiten: „Die Preise in den Standardgrößen bis zwei Meter haben wir wie in den letzten Jahren unverändert gelassen“, sagt Rademacher. Los geht’s ab 16,89 Euro. Die teuerste Tanne kostet 350 Euro, misst dafür aber auch fünf Meter. Grönfingers bietet Schönwetter-Shoppern übrigens einen Vorteil: Die Weihnachtsbäume werden unter dem Dach des Gartencenters verkauft, so dass man sich auch, wenn es draußen wie aus Eimern schüttet, Zeit bei der Auswahl lassen kann.

Forstamt lädt zum Selbstschlagen ein

Das Rostocker Stadtforstamt läutet am 2. Dezember in der Alten Forstbaumschule Hinrichshagen (Am Jägeracker 19 in der Rostocker Heide) den Tannenverkauf ein. Bis 21. Dezember haben Käufer täglich außer sonntags von 9 bis 16 Uhr die Möglichkeit, sich ihren Baum auszusuchen.

Neben Bäumen von der forsteigenen Plantage werden auch zugekaufte Nordmanntannen angeboten, um die traditionell große Nachfrage zu decken. Dennoch gilt: nur solange der Vorrat reicht. Selbst schlagen ist auch möglich: Wer sein Bäumchen selbst fällt, zahlt je nach Größe zwischen 15 und 20 Euro. Bei Importware ist der Preis im Vergleich zum vergangenen Jahr um einen Euro gestiegen, um die Transportkosten aufzufangen.

Auch der Forsthof Billenhagen in Blankenhagen veranstaltet einen Weihnachtsbaumverkauf mit Option zum Selberschlagen und zwar am 17. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Traum vom Baum für Hobbyholzfäller

Torsten Lange erfüllt seinen Kunden "den Traum vom Baum" zu Preisen ab 15 Euro. Der Broderstorfer Landwirt bietet auf seinen Anbauflächen in Ikendorf (Kösterbecker Straße) Nordmanntannen, Fichten und Co zum Kauf und Selberschlagen an. Geöffnet ist vom 3. bis 21. Dezember, montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 16 Uhr. Hobbyholzfäller müssen übrigens kein Werkzeug mitbringen: Sägen werden zur Verfügung gestellt. Weitere Infos gibt es online auf www.junge-weihnachtsbaum.de.

Regionale Tannen und Fichten online bestellen

Apropos online: Auch im World Wide Web gibt es auch Tannen aus der Region. Auf der Website der Firma Gustaafs aus Groß Stove (Landkreis Rostock) können Kunden bis zum 3. Advent Nordmanntannen bestellen. Bäume bis zu 2,60 Metern kosten 25 Euro pro Meter. Für eine Tanne zwischen 2,61 und 3 Metern werden 45 Euro pro Meter fällig. Gewächse, die noch größer sind, kosten 70 Euro pro Meter.

Die Tanne „Selma“ (1,30 Meter) etwa wird für 32,50 Euro angeboten, der 1,90 Meter große Christbaum „Kalus“ ist 15 Euro teurer. Die Blaufichte „Willy“ (1,50–1,80 Meter) kann für 44,90 Euro erworben werden. Die Schwarztanne „Siegfried (2–2,40 Meter) kostet 135 Euro. Wer sich seinen Baum zum Wunschtermin nach Hause liefern lassen möchte, zahlt 10 Euro Versandkosten, spart sich damit aber die Selbstabholung und das Zwischenlager auf Balkon oder im Keller.

Vor Ort shoppen geht auch: Der Hofverkauf in Groß Stove (Landgut 9) hat täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. Wer nicht selbst schleppen möchte, kann sich den Baum seiner Wahl liefern lassen. Für Besucher von Gustaafs Weihnachtsbaumwald gibt es Leckerbissen: An den Adventswochenenden ist ein Food-Truck vor Ort.