﻿Weihnachtsmärchen des Volkstheaters Rostock begeistert junges Publikum: „Die Nachtfee hat mir besonders gefallen“

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Begeistert waren Ylvi und Minna (beide 7) nach der Vorstellung. „Die Nachtfee hat mir besonders gefallen,“ sagte Ylvi. Beide Mädchen verfolgten aufmerksam die Vorstellung und sangen beim Weihnachtslied zwischendurch innig mit. So erging es vielen jungen (und auch älteren) Besuchern bei der Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens im Rostocker Volkstheater am Samstag: „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“, nach dem Kinderbuch von Gerdt von Bassewitz.

Die Nachtfee (Angela Schlabinger) ist nur eine von vielen fantasievoll gestalteten Figuren, die das Weihnachtsmärchen bevölkern. Im Mittelpunkt stehen die Kinder Anneliese (Malin Steitz) und Peterchen (Bastian Inglin), die dem Sumsemann (Özgür Platte) helfen, sein sechstes Beinchen wiederzubekommen. Das ist leider schon vor Generationen auf dem Mond gelandet. Nur den beiden Kindern könnte es gelingen, das Beinchen wiederzubeschaffen, dazu müssen sie sich auf die gefahrvolle Reise zum Mond machen. Und der ängstliche Sumsemann muss erst zu dieser Reise motiviert werden.

Claudia Charlotte Burchard entwarf grandiose Kostüme. © Quelle: Doris Gätjen

Grandiose Kostüme und opulentes Bühnenbild

Im Großen Haus des Volkstheaters wurde „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“ mit viel Aufwand auf die Bühne gebracht, unter der Leitung von Daniel Pfluger (Inszenierung und Textfassung). Claudia Charlotte Burchard entwarf grandiose Kostüme, die Inszenierung lebt auch vom opulenten Bühnenbild von Martin Fischer und der Musik von John R. Carlson.

Die Premiere war auch Gelegenheit für Lennard Kreft (8), sich das Stück erstmals anzuschauen. Der Gewinner des von Volkstheater und OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam organisierten Plakatwettbewerbes saß mit seiner Familie in der ersten Reihe. Auch Lennard gefiel die Inszenierung sehr, gleich nach dem Stück konnte er sich kurz mit den Darstellern hinter der Bühne treffen. Übrigens ist ein großer Teil der beim Wettbewerb eingereichten Bilder an verschiedenen Orten in Rostock ausgestellt. Im Theaterfoyer sind die Werke zu sehen, die in die letzte Wertungsrunde kamen, weitere Bilder sind in der Zentralbibliothek in der Kröpeliner Straße ausgestellt, dazu in der Stadtteilbibliothek Groß Klein und im Schaufenster des Spielwarengeschäftes „Wupatki“, auch im OZ-Veranstaltungssaal.

Lennard Kreft mit Schauspieler Ulrich Müller, der im diesjährigen Weihnachtsmärchen unter anderem einen Kanonier spielt. Der achtjährige Rostocker hatte mit seinem Plakatentwurf zum Märchen beim Wettbewerb von Volkstheater und OZ überzeugt. © Quelle: Dorit Gätjen

27 Vorstellungen vor allem für Kitas und Schulen geplant

Insgesamt 27 Vorstellungen von „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“ finden statt, die meisten werden von Schulen und Kitas besucht, an den Wochenenden und den Weihnachtstagen gibt’s Familienvorstellungen. Im Publikum ergab sich nach der Premiere eine positive Resonanz bei Jung und Alt. „Super“, sagte Tom (6) über das Stück, als Lieblingsfigur nannte er Anneliese. „Für ihn war es der erste Theaterbesuch“, ergänzte seine Mutter Bärbel Zeiter, die sich angesichts der vielen kleinen Kinder zwischendurch eine kleine Pause gewünscht hätte. Und alle befragten Kinder waren sich darin einig, ob Anneliese und Peterchen ihre Abenteuer nur geträumt oder wirklich erlebt haben: „Das haben sie wirklich erlebt!“, sagte Ragnar (6) – auch dieses Urteil sprach für die lebendige Inszenierung.

Alle Aufführungstermine von „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“ unter www.volkstheater-rostock.de