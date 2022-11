Im November laufen in den Theatern des Landes die ersten Weihnachtsmärchen für Kinder an: Den Auftakt machen ab dem 6. November „Der Schweinehirt“ am Jungen Staatstheater Parchim und das Kinderstück „Alice im Wunderland“ an der Vorpommerschen Landesbühne.

