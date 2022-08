Bundesweit stellen sich Verwaltungen die Frage, mit welchen Maßnahmen Energie eingespart werden kann – vor allem in den Wintermonaten. Dabei sind auch Weihnachtsmärkte ein Thema. Stehen die lichtintensiven Volksfeste in diesem Jahr vor dem Aus? Die Lage in Rostock und MV.

Rostock. Droht den Weihnachtsmärkten in MV das Aus – weil Karussells, Glühweinstände, Wurstbuden in der Krise zu viel Energie verbrauchen? Das befürchtet zumindest der Schaustellerverband im Nordosten und warnt davor, dass auch der Rostocker Weihnachtsmarkt – der größte im Norden – in Gefahr ist: „Der Freizeitsektor wird in der Frage, welche Wirtschaftszweige im Krisenfall prioritär behandelt werden, pauschal als ’entbehrlich und abschaltbar’ bezeichnet“, sagt Verbandschef Lothar Welte.

Die Sorge scheint begründet: Der Bielefelder Bürgermeister Pit Clausen (SPD) sagte jüngst: Sollte Russland den Gashahn ganz abdrehen, könne er sich „nicht vorstellen, dass so große Events wie Weihnachtsmärkte überhaupt noch in Deutschland stattfinden“. Auch der Berliner Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) will bereits nicht mehr ausschließen, dass zumindest die Beleuchtung auf den Märkten in der Hauptstadt reduziert werden könnte.

Leser-Umfrage: Sollten die Weihnachtsmärkte in MV wegen der Energiekrise auf große Beleuchtung verzichten?

Fridays for future: Lieber mehr LED als dunkler Weihnachtsmarkt

Auch die Aktivisten der Rostocker „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) fordern, dass der Weihnachtsmarkt seinen Beitrag in der Energie-Krise leistet: Natürlich müsse auch über die Volksfeste diskutiert werden, heißt es von Hannes Scharen, dem Sprecher der Gruppe.

Die Schausteller jedoch sagen, sie würden bereits mit gutem Beispiel vorangehen: „Etwa 95 Prozent der Kollegen haben ihre Fahrgeschäfte oder Buden auf energiesparende LED-Beleuchtung umgerüstet“, sagt Lothar Welte vom Schaustellerverband. Und außerdem: Gas ließe sich mit der Absage von Weihnachtsmärkten kaum sparen. „Wir verbrauchen hauptsächlich Strom – für den Betrieb der Fahrgeschäfte oder Buden, die Beleuchtung, die Musik, die Kühlung.“

Vor dem Weihnachtsmarkt in Rostock steht noch ein Fragezeichen

In Rostock will sich die Stadtverwaltung noch nicht festlegen, ob der Weihnachtsmarkt in der Energiekrise den Kürzen ziehen könnte: „Wir sind derzeit dabei, Energiespar-Vorschläge innerhalb der Verwaltung zusammenzutragen und zu gewichten. Dazu gehören auch die Feste“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Großmarkt-Chefin Inga Knospe geht davon aus, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden wird – unter welchen Bedingungen, könne sie aber frühstens Ende September sagen. „Wir planen aktuell einen Weihnachtsmarkt wie 2019, vor der Pandemie.“

Dann will auch das Rathaus in Wismar mehr sagen: „Wir beleuchten seit etwa zwei Wochen unsere Stadtkirchen nicht mehr. Auch im Heizungsbereich haben wir schon viel optimiert“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk. Zum Thema Weihnachtsbeleuchtung gebe es erste Überlegungen in der Richtung. „Ich gehe davon aus, dass wir gegen Ende September erste Ergebnisse präsentieren können.“

Aus Stralsund heißt es: Die Verwaltung befasse sich mit Sofortmaßnahmen bezüglich Beleuchtung, Reduzierung von Betriebszeiten und Art und Weise der Durchführung von Veranstaltungen. Es geht also auch um die Frage, ob ein Weihnachtsmarkt in Stralsund stattfinden kann. Doch konkret sei laut Stadtsprecherin Anne Pilgrim noch nichts beschlossen. Solange müssen Schausteller und Besucher bangen.

Von Marvin Wennhold