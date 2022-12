﻿Weihnachtsmärkte in MV übertreffen Erwartungen: Deshalb sind die Veranstalter so zufrieden

Nach zwei Corona-Jahren waren die Weihnachtsmärkte in MV wieder voll. Veranstalter und Schausteller sind zufrieden. So soll es im kommenden Jahr weitergehen, sagen Steve (l.) und Patrick Uplegger

Rostock/Wismar/Greifswald. Eine durchweg positive Bilanz ziehen die Organisatoren der größten Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern zum Ende der Volksfeste im Land. Nach zwei coronabedingt ausgefallenen oder stark eingeschränkten Veranstaltungen in der Adventszeit sei dieses Jahr „wie eine Erleuchtung gewesen“, sagte Lothar Welte, Vorsitzender des Schaustellerverbands MV, am Donnerstag. Es war der letzte Tag, an dem die Weihnachtsmärkte in Rostock, Stralsund und Wismar geöffnet hatten. In der Hansestadt Greifswald endete das Volksfest bereits am Mittwoch.

Besonders an den Wochenenden waren die Märkte laut Angaben der Veranstalter sehr gut besucht, hätten die Erwartungen dabei sogar übertroffen, wie Dörte Schmidt, Geschäftsführerin von Wismar Veranstaltungen S&S GmbH, sagte. Die 30 Schausteller, die auf dem Alten Markt ihre Buden aufgebaut hatten, seien sehr zufrieden, wenngleich die Besucherzahlen in den letzten Tagen geringer waren als noch zu Beginn.

Überdurchschnittlich viele Besucher registriert

Ähnliches berichtete Uwe Buschbeck von der Großmarkt Rostock GmbH, die den Greifswalder Weihnachtsmarkt organisiert. „Die ersten zwei Wochen des Marktes sowie die Wochenenden waren überdurchschnittlich gut besucht und auch an den anderen Tagen sorgte das Veranstaltungsprogramm für gute Besuchszahlen.“

Sehr zufrieden mit dem diesjährigen Geschäft war Frank Schacht, der seit 30 Jahren Süßwaren auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt verkauft. Die Leute hätten viel und gern gekauft, auch das Wetter habe den Händlern in die Karten gespielt. Einzig die mehrtägige Frostperiode habe die Euphorie der Besucher gedämpft und für geringere Umsatzzahlen gesorgt, so der Büsumer. Insgesamt aber hätten sich die 31 Veranstaltungstage gelohnt.

Lebkuchenherzen, gebrannte Mandeln und andere Leckereien verkauft Frank Schacht seit mehr als 30 Jahren auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Mehr Besucher als 2019 registrierte auch MV-Schaustellerchef Welte, unter anderem an seinem Autoscooter „Hot Wheels“, den er an der Fischerbastion in der Hansestadt aufgebaut hatte. Was ihn besonders freut: „Die Leute waren wie befreit. Es war richtig zu merken, wie sie sich darüber gefreut haben, dass wieder Licht ins Dunkel der letzten Zeit gekommen ist.“ Einige hätten seinen Mitarbeitern sogar Trinkgeld gegeben, was am Autoscooter absolut nicht üblich sei, aber pure Dankbarkeit ausdrücke.

Die geben die Schausteller in diesem Jahr mit einer Spende von insgesamt 9500 Euro zurück. Der Großteil komme der Krebsforschung zugute, 1500 Euro an den Verein Wohltat, der unter anderem Essen für Bedürftige ausgibt, sowie 500 Euro an die Innenstadtgemeinde der Hansestadt Rostock. Für diesen guten Zweck sammelten die Betreiber der Buden und Fahrgeschäfte in diesem Jahr trotz gestiegener Mehrausgaben. Auch ihre Preise hoben sie nur minimal an.

Kunden zahlen leicht gestiegene Preise ohne Beschwerden

„Wir haben in diesem Jahr 50 Cent mehr genommen“, sagte Patrick Uplegger, der mit seinem Bruder Steve das Wiener Sportrad betreibt. Die beiden haben das „kleine Riesenrad“, das traditionell auf dem Neuen Markt steht, gerade von ihrem Onkel Rainer Taube übernommen. Über die gestiegenen Preise hätten sich Fahrgäste bei ihm trotz Inflation und saftiger Gasrechnungen jedoch nicht beklagt, so Patrick Uplegger.

Zufrieden mit dem Geschäft ist auch Karsten Ross, der mit seiner Frau Kerstin in der Breiten Straße Herrnhuter Sterne verkauft. Die Umsätze hätten seinen Angaben zufolge mindestens Vor-Corona-Niveau erreicht, wären tendenziell sogar besser gewesen. Er blicke deshalb optimistisch auf die kommende Saison, so der Rostocker.

Herrnhuter Sterne verkauft Karsten Ross seit 30 Jahren auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Mut machten die vergangenen fünf Wochen Inga Knospe, Chefin der Rostocker Großmarkt GmbH. Sie hatte vor dem Start des größten Volksfests im Nordosten gesagt, dass sie nicht auf Superlative setze. „Die Latte hing tief, aber wir sind weit drübergesprungen“, so Knospe am letzten Tag des Rostocker Weihnachtsmarkts. Sie gehe davon aus, dass die Besucherzahlen ein Vor-Corona-Niveau erreicht hätten.