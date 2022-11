Wenn Ende November die Pforten des Rostocker Weihnachtsmarktes öffnen, werden wieder bis zu 1,5 Millionen Besucher erwartet. Auf sie warten eine tolle Atmosphäre und viele Attraktionen. Was sie vor dem Besuch wissen sollten.

Weihnachtsmarkt in Rostock 2022: Das müssen Sie wissen

Rostock. Am 21. November ist der diesjährige Weihnachtsmarkt in Rostock gestartet. Seit 2019 vorerst wieder ohne Corona Beschränkungen, warten über 250 Schausteller und Händler auf die zahlreichen Besucher. Was sie über den größten Weihnachtsmarkt im Norden wissen müssen verrät die OZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist los auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt 2022

Traditionell begann der Weihnachtsmarkt mit dem Eröffnungsprogramm. Am 21. November gaben ab 15.30 Uhr der Weihnachtsmann und die Märchentante den Startschuss. Anschließend machte sich der Weihnachtsmann auf den Weg durch die Kröpeliner Straße um die Lichter zu entzünden. Am Ende wartete die Weihnachtstanne am Kröpeliner Tor darauf, dass erste Mal im vollen Glanz zu erstrahlen.

Öffnungszeiten des Rostocker Weihnachtsmarkts Vom 21. November bis zum 22. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in Rostock statt. Montag bis Donnerstag: 10 bis 20.30 Uhr Freitag und Samstag: 10 bis 21.30 Uhr Sonntag: 11.30 bis 20.30 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Termin den sich vor allem die Kleinen freihalten sollten ist die Weihnachtsmannsprechstunde. Sie findet immer Dienstag bis Donnerstag ab 15.30 Uhr statt. Nach einer zweijährigen Pause durch Corona wird in diesem Jahr auch das Weihnachtsmärchen endlich wieder aufgeführt. Von Räuber Immerklug extra für den Rostocker Weihnachtsmarkt geschrieben, findet es jeden Samstag und Sonntag von 16 bis 17 Uhr auf dem Neuen Markt statt.

Lesen Sie auch

Sonderaktionen auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock

Eine 22-jährige Tradition wird dieses Jahr am 22. November stattfinden. Der Tag der Begegnung. Er ermöglicht Menschen mit Handicap das kostenlose Mitfahren an vielen Fahrgeschäften. Ins Leben gerufen vom Schaustellerverband in MV, konnten in den vergangenen Jahren bis zu 1000 Menschen begrüßt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sparfüchse sollten sich den 15. Dezember vormerken. An diesem Tag kann bei Fahrgeschäften gespart werden. In Kooperation mit den Verkehrsbetrieben gibt es dann den VVW-TicketDeal. Wer ein entwertetes Ticket von diesem Tag aus dem ÖPNV vorzeigt, fährt bei der zweiten Runde kostenlos mit.

Ordentlich sparen kann man auch am Familientag. Jeden Mittwoch warten vergünstigte Preise auf Kinder und Familien. Zahlreiche Schausteller, Fahrgeschäfte und Gastronomiestände bieten entsprechende Aktionspreise an.

Der OZ-Lageplan zum Rostocker Weihnachtsmarkt 2022

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich auch in diesem Jahr vom Rathaus bis zur KTV. Angefangen auf dem Neuen Markt wartet der Weihnachtsbühnenzauber. Mit tollen Fahrgeschäften, Weihnachtsleckerein und der Bühne für das Weihnachtsmärchen kommen hier Jung und Alt auf ihre Kosten.

Entlang der Kröpeliner Straße zieht sich die Schlemmermeile und bietet den Besuchern köstliche Speisen und Getränke. Am Brunnen der Lebensfreude findet man die Kunsthandwerkerecke, in der Schausteller ihre weihnachtlichen Waren verkaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund um das Kröpeliner Tor erstrahlt die große Märchenwelt. Hier lädt das gemütliche Flair zum Verweilen ein. Zwischen Schaustellern und Köstlichkeiten sind hier kunstvolle Märchenfiguren und Lichteffekte zu bestaunen.

Für Fans des Nervenkitzels – Rostocker Weihnachtsrummel 2022

Höher, schneller, weiter. Das ist das Motto auf dem Weihnachtsrummel. Wer den Adrenalinkick sucht wird bei den zahlreichen Fahrgeschäften auf jeden Fall fündig. Zu finden ist der Rummel auf dem Parkplatz Fischerbastion.

Wer ein wenig Ruhe vom Rummel benötigt ist im Winterhof richtig. Oberhalb der Fischerbastion wartet hier eine gemütliche Atmosphäre auf die Besucher. Lagerfeuer, Musik und Genuss stehen hier im Vordergrund.

Wer fernab des Treibens auf dem Weihnachtsmarkt nach gemütlichen Beisammensein in weihnachtlicher Umgebung sucht, sollte zum Weihnachtsdorf am Brink. Hier lassen sich Glühwein und deftige Speisen auf bequemen Sitzmöglichkeiten genießen. Geschützt vor Wind und Wetter kann man hier an der Kaminecke den langen Tag ausklingen lassen.