﻿Weihnachtssingen mit Hansa Rostock: 12 000 Gäste im Ostseestadion

Weihnachtssingen des FC Hansa Rostock am Donnerstagabend im Ostseestadion: Anderson Lucoqui singt auf der Bühne

Rostocks größter Chor konnte endlich wieder erklingen: Nach zwei Jahren Pause fand am Donnerstagabend das große Weihnachtssingen im Ostseestadion statt. 12 000 Menschen stimmten gemeinsam Klassiker an. Wie die Stimmung war und was für besondere Gänsehaut sorgte.

