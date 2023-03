﻿Weil die Impfung zu spät kam: Wie ein Rostocker sein Leben mit Polio meistert

Volker Kirste sitzt am Brunnen der Lebensfreude auf dem Rostocker Universitätsplatz.

Rostock. Gründe für schlechte Laune kennt Volker Kirste nicht – zumindest nicht mehr als andere Menschen, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind.

Drei Monate war Volker Kirste alt, als die Diagnose hieß: Kinderlähmung. „Ich wurde ganz gesund geboren. In den USA hatten sie bereits einen Impfstoff gegen Polio“, erzählt der gelernte Elektromechaniker, der 1956 geboren wurde. In der DDR gab es erst seit 1960 eine flächendeckende Schluckimpfung gegen Polio. Ein Leben ohne körperliche Einschränkungen kennt der gebürtige Sachse nicht.

„Als Kind war es furchtbar“

„Trotzdem war ich schon mit fünf Jahren der Sonnenschein auf der Krankenstation“, erzählt der 66-Jährige, der das Leben durchweg positiv betrachtet. Auch wenn er nicht leugnen kann, „dass es als Kind furchtbar war. Wenn es hieß: ‚Kommst du mit baden – ach, das geht ja nicht‘“. Doch Volker Kirste nimmt sein Schicksal an, Gedanken wie „Warum gerade ich?“ waren da, verschwanden aber mit den Jahren.

„Ich habe keinen großen Rucksack. Ich konnte immer alles machen“, sagt er in Anbetracht seiner schulischen Ausbildung und der anschließenden Lehre als Elektromechaniker. „Ich beschwere mich nicht und heule auch nicht rum. Wenn ich will, finde ich immer einen Grund zum Jammern – aber das will ich gar nicht. Entweder du stellst dich dem Problem oder du gehst unter.“

Polio – Fakten zur Kinderlähmung Polio ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die weltweit verbreitet war. Das Virus befällt das zentrale Nervensystem und kann zu Lähmungen und sogar zum Tod führen. Aufgrund der Aggressivität hat sich das Virus bereits im Kindesalter ausgebreitet – daher der Name Kinderlähmung. Aber auch Erwachsene ohne Impfschutz könnten sich anstecken. Seit 1960 gab es in der DDR eine flächendeckende Schluckimpfung gegen Polio. Die Pflichtimpfung wurde 1961 in der DDR eingeführt. Im Vergleich: Erst 1962 wurde in Bayern die erste Polioimpfung verabreicht. Noch nicht als poliofrei gilt die WHO(Weltgesundheitsorganisation)-Region ‚Naher Osten‘.

„Ich komme alleine gut zurecht“

Hilfe braucht er nicht. „Ich komme alleine gut zurecht, kann sogar kochen, also so, dass man satt wird“, lacht der lebenslustige Mann, der trotzdem lieber in einer Partnerschaft lebt als Single zu sein. „Es ist doch alles schöner zu zweit“, stellt er für sich fest. „Ich kann ganz direkt und schnell auf Frauen zugehen“, erklärt er mit einem charmanten Lächeln. Mit seiner aufgeschlossenen Art und seinem Humor punktet er.

Und auch den Traum vom Familienleben konnte er sich erfüllen. 26 Jahre lang war er mit der Mutter seiner zwei Kinder zusammen, bevor diese sich für Volker Kirste plötzlich und unerwartet trennte. „Das war wirklich sehr schwer für mich, und ich hab lange gebraucht, das zu verarbeiten“, bekennt er. Dabei hatte die Liebesgeschichte zwischen den beiden einst so schön begonnen.

„Ich war in einem Ferienlager für Rollstuhlfahrer, dort wurde mir eine junge Frau an die Seite gestellt. Sie durfte, musste, sollte sich um mich kümmern.“ Die beiden verlieben sich ineinander. Es ist vier Jahre lang eine Liebe auf Distanz. Sie kommt aus Rostock und pendelt zu ihm nach Sachsen. „Dann in den Zeiten der Wendewirren war ja alles möglich und ich bin zu ihr nach Rostock gekommen.“

„Ich kann alles spüren“

Als die Beziehung zerbricht, rappelt er sich langsam wieder auf. „Ich konnte mit jemandem darüber reden, das hat mir sehr geholfen.“ Und auch mit einer neuen Liebe hat es geklappt. „Wir wohnen nicht zusammen, aber ich hab festgestellt, dass uns auch Freiräume guttun.“ Wie es ist, mit den Füßen neue Schritte zu wagen, das weiß Volker Kirste allerdings nicht.

Sein Krankheitsbild war früher lange nicht so gut wie heute. „Ich konnte nur noch mit den Augen klappern“, erzählt der Rollstuhlfahrer, der seine Muskeln so weit beansprucht hat, dass er beweglicher wurde. Nur die Beine machen nicht mit. „Ich kann alles spüren, nur keinem auf den Fuß treten“, sagt der Rollstuhlfahrer.

„Ich kenne das Gefühl, stehen zu können“

„Aber ich kenne das Gefühl, stehen zu können. Als Kind hatte ich eine Art Gehapparat, damit konnte man stehen und eigentlich auch laufen üben.“ Doch die Anstrengung, die die Gehversuche mit sich brachten, hielten Volker Kirste davon ab, weiter zu üben. Eine Entscheidung in Kinderjahren. „Mit dem Rollstuhl war ich ja viel schneller unterwegs. Heute sage ich, hätteste mal.“

Aber mit hätte, hätte ... kommt man nicht weiter, das weiß auch der 66-Jährige, der trotz Rentenalters als Servicetechniker arbeitet. „Ich gehe gerne arbeiten, es ist auch dieses Gefühl, gebraucht zu werden.“ Offene Wünsche? „Wenn alles gut läuft, eine große Schiffsreise. Ich will noch einiges erleben und wieder mehr gesund essen.“