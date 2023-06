﻿Weil Lehrer fehlen? MV fordert 28 statt 25 Schüler in jeder Rostocker Klasse

Bildungsstreit zwischen Rostock und dem Land MV: 25 Schüler pro Klasse – das ist bisher der Durchschnitt in der Hansestadt. Geht es nach Bildungsministerin Oldenburg (Linke), werden aber künftig immer mehr Kinder pro Klasse unterrichtet. Rostocks Bildungssenator Bockhahn findet das „absurd“ – und schlägt etwas anderes vor.

Rostock. Wird es in Rostocks Schulklassen künftig spürbar enger – auch für Schulanfänger? Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) streitet mit ihrem Ex-Genossen Steffen Bockhahn um die Größe der Schulklassen in der Hansestadt. Die Schweriner Spitzenpolitikerin, so die Sichtweise des Bildungssenators, wolle Rostock zwingen, mehr Kinder in jede erste, fünfte und siebte Klasse zu packen – um Stunden und schlussendlich Lehrerstellen zu sparen.