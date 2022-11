﻿Weißer Mann von Warnemünde schlief jahrelang im Auto: Die Geschichte hinter der lebenden Statue

Seit 13 Jahren unterhält der weiße Mann Einheimische wie Touristen in Warnemünde – dabei wohnt er selbst erst seit ein paar Monaten in Rostock. Wer hinter der lebenden Statue mit dem lauten Pfeifen steckt und wie der Künstler auf der Bahnhofsbrücke zum Promi im Ostseebad geworden ist.

Warnemünde. Wie immer bei gutem Wetter passieren zahlreiche Menschen die Bahnhofsbrücke in Warnemünde. Einheimische wie Urlauber machen Selfies, brechen in Gelächter aus oder führen Gespräche – bis ein Klaps auf den Hintern ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es folgt ein Pfeifen. Wer sich umdreht, sieht, dass hier ein weißer Mann mit seinem Krückstock hantiert. Entgegen der allgemeinen Erwartungshaltung erntet er keine Zurechtweisung, sondern ein Lächeln. Mancher Spaziergänger wirft Geld in den Korb, den der Straßenkünstler vor sich aufgestellt hat. Er bedankt sich mit einem stillen Handschlag. Dann wird Ladislav Molnar wieder zur lebenden Statue.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 27 Jahren zieht sich der Slowake morgens seinen weißen Anzug, die passenden Stiefel und Handschuhe an und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Die hat ihn schon nach Italien, Schweden oder in die Niederlande verschlagen. Trotzdem: Gut die Hälfte seines Berufslebens hat der 53-Jährige im Ostseebad verbracht. „Warnemünde ist einfach schön“, sagt er. „Außerdem sind die Menschen hier herzlich.“ Damit würden sie ihm ein gutes Gefühl geben. „Ein Mann hat mal gesagt: ‚Du bist hier Tradition.‘“, erinnert sich der Künstler gerührt. Inmitten einer dicken Schicht weißer Schminke formen die grünen Augen schmale Schlitze. Sogar ein paar Lachfalten blitzen durch.

Lesen Sie auch

Weißer Mann in Warnemünde hat lange im Auto geschlafen

Um Rostocker und Touristen zu unterhalten, hat Ladislav Molnar einiges auf sich genommen. Zwar arbeitet der Mann, der unter der Perücke sein kurzes schwarzes Haar verbirgt, seit Jahren in der Hansestadt. Wohnen tut er hier, genauer in Groß Klein, aber erst seit sieben Monaten. Davor haben der mittlerweile zehnfache Opa und seine Frau Adela im Auto geschlafen. „Das war anstrengend“, räumt er ein. Die Alternative sei das Gästehaus in Lütten Klein gewesen. Die Unterkunft aber hätte mit 50 Euro pro Nacht ihren Preis gehabt. Dabei verdient der Künstler als lebende Statue an guten Tagen nur um die 70 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lebende Statue aus Warnemünde: „Ich liebe meinen Job“

Ein Teil der Einnahmen fließt wieder in die Performance. Allein die Schminke kostet 30 Euro die Palette – und die reicht nicht mal einen ganzen Monat. Außerdem besitzt der weiße Mann für seine Auftritte sieben identische Outfits. Kein Wunder: Immerhin verbringt er nach eigenen Angaben jeden Tag von 11 bis 16.30 Uhr auf der Warnemünder Bahnhofsbrücke. Nur bei schlechtem Wetter zieht sich der Künstler zurück. „Ich liebe meinen Job, aber wenn es regnet, bedeutet das für mich Feierabend“, sagt er.

Als weißer Mann ist Ladislav Molnar schon die Hälfte seines Berufslebens in Warnemünde tätig.

Ansonsten lässt sich der Slowake nur selten vom Arbeiten abbringen. Selbst in der Pandemie habe er versucht, den Menschen im Ostseebad eine Freude zu bereiten. „Nur den Handkuss habe ich weggelassen“, erinnert er sich. Dass diese Zeiten Geschichte sind, stellt Ladislav Molnar mehrfach unter Beweis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Er ist für Warnemünde, was der nackte Cowboy für New York ist“

Mittlerweile findet der Straßenkünstler es nicht mal mehr anstrengend, sich stundenlang nicht zu bewegen. Aber wie entwickelt sich so eine Leidenschaft, eine lebende Statue zu sein? Die Idee sei ihm in Frankreich gekommen, berichtet er. Dort habe er einen Darsteller mit zwei Katzen auf beiden Schultern gesehen. Weder er noch die Tiere hätten sich gerührt. „Das hat mich fasziniert“, sagt der Künstler. Also probierte er es prompt selbst – und hat nie damit aufgehört. Mit der Passion ist der Vater dreier Töchter und eines Sohnes bislang zwar allein. Das Interesse der Enkel hat der Job jedoch geweckt: „Sie haben Opa in seiner Rolle erst gar nicht erkannt und gestaunt“, berichtet Ladislav Molnar.

Die Kleinsten rechnen wohl kaum damit, dass der Großvater sich in Rostock beinahe zum Promi entwickelt hat. „Der weiße Mann ist für Warnemünde das, was der nackte Cowboy für New York ist“, findet Urlauber Immanuel Rosenfeld. Freundin Annika Richter, die wegen ihrer Verwandtschaft mehrmals im Jahr in Rostock ist, stimmt zu: „Er gehört hierher“, sagt sie. „Ich bin eher erstaunt, wenn er nicht da ist.“ Auch die 46-Jährige selbst sei von der lebenden Statue in der Vergangenheit erschreckt worden, ebenso ihre Tochter. „Seitdem laufen wir einen großen Bogen um ihn herum, freuen uns aber immer, wenn er andere erwischt.“

Rostocker Künstler will noch zehn Jahre im Ostseebad bleiben

In der kalten Jahreszeit geht es nun erst mal den Lübeckern an den Kragen. In der Hansestadt tritt Ladislav Molnar bald auf dem Weihnachtsmarkt auf. In Rostock dagegen ist das dem Straßenkünstler zufolge verboten. Aber keine Sorge: Wenn der Winter sich dem Ende neigt, komme er zurück nach Warnemünde, versichert er. Schließlich baue er sich in Groß Klein gerade ein neues Leben auf. Dem Ostseebad bleibt der weiße Mann also auf unbestimmte Zeit erhalten. „Ich bin gesund, vielleicht stehe ich noch zehn Jahre hier“, sagt er – und wirkt sichtlich begeistert von der Idee.