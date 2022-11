﻿OZ-Leser lieben und fürchten den Weißen Mann von Warnemünde: „Toller Mensch und Künstler“

Rostock. So verschieden sind Gemüter und Geschmäcker. Moni Schuhmacher nämlich notiert: "Ein toller Mensch und interessanter Künstler."

Anja Dornblüth-Röhrdanz hat weniger gute Erfahrungen gemacht. Sie und ihre Tochter (15) gehen deshalb immer extra möglichst weit auf Abstand, schreibt sie. "Er überschreitet da gern mal Grenzen." Jana Linke ergänzt an dieser Stelle: "Meine Kleine hat echt Angst vor ihm. Er hat sie mal richtig doll erschreckt. Sie mag nicht mehr über die Brücke gehen." Viola Branstner übt ebenfalls Kritik: "Ich fand es gar nicht lustig, als er mir mal mit seinem Stock auf meinen Hintern gehauen hat. Es tat höllisch weh! Um diesen Mann mache ich für alle Zeit ein großen Bogen!"

Zurück zu Ladislav Molnar. Evi Pfeffermann sagt: "Wir freuen uns immer, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm alles, alles Gute!" Anne Trübner hat viel erfahren: "Ich hätte nicht gedacht, dass er schon so alt ist, eine riesige Familie hat und eigentlich Slowake ist." Auch Ostsee Heike findet, dass er das toll mache. "Wir durften ihn schon öfter sehen und auch kennenlernen. Alles Gute für ihn!" Jörg Schwarz setzt hinterher: "Er ist echt cool. Wir haben ihn das erste Mal gesehen."

„Meine Kleine hat Angst vor ihm. Er hat sie mal richtig doll erschreckt"

Michael Ehlert zeigt sich überrascht: "Oh ha, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er jahrelang im Auto schlafen musste. Bei jedem Urlaub oder Besuch in Warnemünde haben wir ihn gesehen, und es ist immer lustig."

Beatrix Müller meint noch hierzu: "Kommt jetzt erst mal aufs Auto an. Wir kennen Leute, die im Auto leben, weil sie es sich so ausgesucht haben. Ruf nach Freiheit."

Stichwort ein Leben im Auto, dazu schreibt Tilo Budinger: "Also, mir tun alle leid, die sich nicht vorstellen können, wie schön, abwechslungs- und erlebnisreich das Leben auf vier Rädern ist und ihr Leben in einer Wohnung oder einem Haus fristen mit immer wiederkehrenden zermürbenden fünf Tagen nine to five."

Ein Leser, er nennt sich Graf von Warnemünde, kennt ihn seit Jahren aus Binz, wie er berichtet. "Auch da schlief er immer in einem Bulli." Der Leser nimmt darauf Bezug, dass Molnar lange Zeit mit seiner Frau Adela in einem Auto geschlafen hat, weil das Geld nicht reichte für eine Bleibe, wie er im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG unlängst erzählte. "Ich hatte das Glück, ihn mal nicht in Weiß kennenzulernen. Fragt ihn mal nach seiner Geschichte – und glaubt mir, eure eigenen Sorgen werden kleiner."

Weißer Mann in Warnemünde: „Fragt ihn nach seiner Geschichte"

Die Aufmerksamkeit aber hat er in jedem Falle und manchmal auch ein paar Euro in seinem Körbchen vor ihm. Viele OZ-Leserinnen und -Lesern haben bereits Bekanntschaft mit ihm gemacht. Einige von ihnen erzählen hier von ihrer Begegnung.

Wer Warnemünde kennt, dem dürfte wohl auch der Weiße Mann auf der Bahnhofsbrücke nicht entgangen sein. Außer im Winter steht der Straßenkünstler, der mit bürgerlichem Namen Ladislav Molnar heißt, dort beinahe täglich. Der Slowake amüsiert, wenn er etwa den vorbeiziehenden Damen hinterherpfeift. Wenn er ihnen jedoch mit seinem Stock aufs Hinterteil haut, zumeist sanft zwar, aber ja, dann gibt es auch schon mal Murren und weniger erheiterte Blicke.