﻿Weiter keine Post in Dummerstorf: Ein Problem kann nicht gelöst werden

Brand in der Wolgaster Straße in Greifswald: Eine tote Person gefunden

Der Brand in der Wolgaster Straße in Greifswald hat wohl ein Todesopfer gefordert: Wie der Zugführer der Feuerwehr bestätigte, wurde eine leblose Person in dem Wohnhaus gefunden. Es handelt sich um den 85-jährigen Bewohner des Hauses. Was über den Brand noch bekannt ist und wie lange die Straße voraussichtlich noch gesperrt bleiben muss.