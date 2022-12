﻿Weiter Lkw-Lärm in Rostocks Stadtdorf: Ortsumgehung für Nienhagen rückt in weite Ferne

Rostock. Endlich wieder mit geöffnetem Fenster schlafen und im Sommer ans Ziel kommen, ohne stundenlang im Urlauberstau stehen zu müssen – das wünschen sich die Einwohner des Rostocker Ortsteils Nienhagen schon seit Jahren. Ein wenig Hoffnung auf die Erlösung dürfte ihnen ein Auftrag machen, den die Hansestadt vor Kurzem offiziell gemacht hat: eine Verkehrsuntersuchung für den Bau einer Umgehungsstraße zwischen Hinrichsdorf und Jürgenshof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die soll laut Angaben aus dem Rathaus entweder westlich oder östlich an dem sogenannten Stadtdorf vorbeiführen, so viel ist klar. Die beste Lösung finden muss nun die österreichische Bernard Gruppe ZT, die mehrere Niederlassungen in Deutschland, darunter eine in Rostock, unterhält. Zu ihrem Portfolio gehören große Projekte wie die Planungen für den Bau eines Tunnels unter dem Englischen Garten in München sowie von zahlreichen Verkehrsanlagen rund um den Globus.

Mehr als zehn Millionen Euro Kosten veranschlagt

Bezüglich der geplanten Umgehungsstraße für Nienhagen sollen die Planer laut Angaben aus dem Rostocker Amt für Mobilität untersuchen, wie leistungsfähig die beiden Varianten wären, also welche Entlastung sie für das Stadtdorf tatsächlich bringen würden. Analysiert werden soll, was baulich möglich ist – also wo Privatgrundstücke liegen, die es zu meiden gilt, oder schwieriger Baugrund. Auch die Wirtschaftlichkeit spiele eine Rolle, sprich der Preis, und der Umweltschutz. Nach aktuellem Stand müssen demnach mehr als zehn Millionen Euro für die neue Straße eingeplant werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Ob die Straße links oder rechts an Nienhagen vorbeiführt, ist uns egal“, sagte der Vorsitzende des zuständigen Ortsbeirats Kurt Massenthe (UFR). „Entscheidend ist, dass etwas passiert.“ Denn im Sommer stünden Einheimische und Urlauber kilometerlang im Stau, wenn sie zum Strand wollen – „und das bereits morgens um 8 Uhr“, so der Rentner.

Kurt Massenthe (UFR) ist Vorsitzender des Ortsbeirats Gehlsdorf. © Quelle: Ove Arscholl

Den Rest des Jahres donnern Lkw zwischen Überseehafen und Gewerbegebiet hin und her. Von ländlicher Beschaulichkeit ist in dem Ort mit knapp 600 Einwohnern, der zum Stadtteil Gehlsdorf gehört, deshalb nicht viel zu spüren. Seit mehr als 20 Jahren machen sich die Nienhäger deshalb für eine Umgehungsstraße stark, die den Verkehr um das kleine Dörfchen herumlenkt.

Verkehrsaufkommen wird perspektivisch noch steigen

Dass sie die bekommen sollen, beschloss die Rostocker Bürgerschaft im Herbst 2021 bereits verbindlich. Bis die Entlastung Wirklichkeit werden wird, müssen sich die Einwohner allerdings noch eine ganze Weile gedulden. Denn zwar soll die Machbarkeitsstudie im März kommenden Jahres abgeschlossen sein und zeigen, welche Variante die bessere wäre. Doch der tatsächlich Baustart ist frühestens 2028 zu erwarten, wie es aus dem Rathaus hieß. Die Bauzeit werde dann auf mindestens drei Jahre geschätzt. Ob währenddessen mit Vollsperrungen zu rechnen sei, könne derzeit noch nicht verbindlich gesagt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer Umgehungsstraße sollen die Einwohner des Rostocker Ortsteils Nienhagen vom vielen Durchgangsverkehr entlastet werden. Wo sie langführen könnte, wird derzeit untersucht. © Quelle: Martin Börner

Mindestens weitere neun Jahre müssen die Nienhäger also noch auf die geplante Entlastung warten und den täglichen Verkehr ertragen. Der wird nach Ansicht von Ortsbeiratschef Massenthe sogar noch zunehmen, da sich immer mehr Firmen im Rostocker Überseehafen und dem Güterverkehrszentrum ansiedeln. Dort hatte zuletzt der Online-Versandriese Amazon ein neues Verteilzentrum gebaut, das allein für deutlich mehr Lastfahrzeuge auf den Straßen sorgen würde.

Hafenerweiterung ruft Umweltschützer auf den Plan

Durch die geplante Erweiterung des größten Ostseehafens in Deutschland – bis 2030 sollen fast 660 Hektar neu erschlossen werden – entstehen weitere Fläche für Industrie und Gewerbe. Dass dafür große Teile des Oldendorfer Tannens abgeholzt und der Peezer Bach eingedämmt werden soll sowie viele Hektar Moorlandschaft verschwinden müssen, passt den Bewohnern des dünn besiedelten Nordostens der Hansestadt genau so wenig wie Naturschützern.

Ob bei der geplanten Umgehungsstraße für Nienhagen die geschützten Gebiete komplett umfahren werden können, müssen nun die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen für mögliche Varianten zeigen.