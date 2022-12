﻿Nach Tod eines 75-Jährigen: Weiter Wirbel um Rostocks Rettungsdienst – wann kommt der Krankenwagen?

Rostock. Wer den Notruf 112 wählt, hofft auf Hilfe – und darauf, dass ein Rettungswagen kommt. Doch in Rostock scheinen die Sanitäter und Notärzte nicht mehr in jedem Fall auszurücken. Noch immer sorgt der Tod eines 75 Jahre alten Mannes in der Hansestadt für Wirbel. Der Mann war aus dem Bett gefallen, konnte nicht mehr aufstehen und klagte über Schmerzen. Aus Sicht der Leitstelle kein Notfall, kein Rettungswagen nötig. Nur kurze Zeit später verstarb der Mann. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Dass die Rettungsleitstelle keinen Rettungswagen schickt, scheint kein Einzelfall zu sein. Auch Holger G. musste förmlich um einen Rettungswagen betteln, als es seiner 18 Jahre alten Tochter im Oktober plötzlich richtig schlecht ging. Insider sprechen von klaren Regeln, nach denen Rettungswagen losgeschickt werden oder eben nicht.

„Wir wussten nicht mehr weiter“

Der Notfall im Hause G., der sich Anfang Oktober ereignete, schien zunächst keines dieser Kriterien zu erfüllen. Familienvater Holger hatte die 112 gerufen, weil seine 18 Jahre alte Tochter große gesundheitliche Probleme hatte. „Sie kam zu uns ins Zimmer gekrochen, bekam kaum Luft und konnte sich kaum mehr auf den Beinen halten“, schilderte der Rostocker.

G. beteuert, dass er und seine Familie nicht zimperlich seien: „Wir rennen nicht bei jeder Kleinigkeit zum Arzt.“ Doch als seine Tochter nach Luft japste und drohte, das Bewusstsein zu verlieren, griff er doch zum Hörer und wählte die 112.

„Ich hatte Angst, sie selber ins Krankenhaus zu fahren. Was, wenn sie zwischendurch zusammengebrochen wäre?“ Doch die Leitstelle wollte auch in diesem Fall keinen Rettungswagen schicken, verwies lediglich an die Notfallnummer der Kassenärzte. Unter der war – so schildert es Holger G. – aber lange Zeit niemand zu erreichen. „Also hab ich doch wieder den Notruf gewählt. Ich glaube, ich bin sehr laut und vielleicht auch unhöflich geworden. Das tut mir leid. Aber am Ende kam dann doch ein Rettungswagen, um meine Tochter abzuholen.“

Und es stellte sich heraus, dass dies absolut richtig war: Die junge Frau litt unter einer schweren Infektion, die Entzündung schnürte ihr die Luftröhre zu. Sieben Tage wurde sie im Krankenhaus behandelt. Vater Holger sagt heute: „Ich verstehe, dass der Rettungsdienst in einer Stadt wie Rostock extrem viel zu tun hat. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die wegen Lappalien einen Krankenwagen rufen. Aber wenn man sieht, wie es der eigenen Tochter immer schlechter geht, man um Hilfe ruft und die soll nicht kommen – das ist schon ein echt bescheidenes Gefühl.“

Leitstelle hat Check-Liste

Nach welchen Kriterien die Disponenten in der Rostocker Rettungsleitstelle entscheiden, wann ein Rettungswagen rausfährt und wann nicht – Stadtsprecher Ulrich Kunze will dazu aktuell nichts sagen. Der Fall des 75 Jahre alten Mannes, der an der Ratzeburger Straße ums Leben kam, beschäftigt die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei. Sollte die Obduktion am Freitag (die Ergebnisse liegen erst nächste Woche vor) ergeben, dass der Mann noch leben könnte, wenn der Rettungsdienst gleich beim ersten Anruf gekommen wäre, droht dem zuständigen Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt juristischer Ärger. So lange sind sowohl die Rettungsdienste als auch das Amt zum Schweigen verdonnert.

Aus Rettungsdienst-Kreisen heißt es aber, dass es „Checklisten“ gibt, die von den Disponenten bei jedem Notruf abgearbeitet werden: Wie ist der Zustand des „Kranken“? Ist er ansprechbar? Kann er noch selbst laufen? Hat er Vorerkrankungen? Ist das Leben bedroht? „Diese Checklisten sind von Landkreis zu Landkreis, von Stadt zu Stadt ähnlich – aber in Details doch unterschiedlich“, so ein Insider.

Immer mehr Menschen rufen den Rettungsdienst

Dass der Rettungswagen nicht mehr in jedem Fall kommt, ist mittlerweile normal: Seit Jahren steigt in Rostock die Zahl der Einsätze für den Rettungsdienst. Auch die Notaufnahmen in der Hansestadt haben immer mehr zu tun. Eine Zahl: Die Notaufnahme der städtischen Südstadt-Klinik behandelte allein im Jahr 2019 – vor der Coronakrise – mehr als 50 000 Fälle. Im Schnitt einen „Notfall“ alle zehn Minuten.

Dabei wird der Notruf allzu oft missbraucht. Schon zu ihrem Amtsantritt 2018 klagte Dr. Claudia Scheltz, die Ärztliche Leiterin des Rostocker Rettungsdienstes: „Leider wird der Notruf auch oft gewählt, wenn es kein lebensbedrohlicher Notruf ist.“ Die Notaufnahmen in Rostock würden seit Jahren darunter leiden, dass auch Menschen mit „kleineren“, nicht bedrohlichen Erkrankungen – mit Infekten oder Erkältungen etwa – sich Hilfe in der Klinik holen wollen. „Und das Gleiche gilt für den Rettungsdienst. Einige denken, wenn sie mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht werden, können sie sich das stundenlange Warten sparen. Das geht so aber nicht.“