Welche Probleme sollte Rostocks neuer Oberbürgermeister dringend lösen?

21 Kandidaten stellen sich zur Wahl – wer von ihnen Oberbürgermeister von Rostock wird, entscheidet sich am 13. November. Doch was sollte der neue Rathaus-Chef dringend angehen? Die OZ fragt ihre Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung.

Rostock. Der Kampf ums Rathaus hat begonnen: Am 13. November wird Rostocks neuer Oberbürgermeister gewählt. 21 Kandidaten stehen dafür aktuell zur Wahl. Doch wie genau wollen sie Probleme angehen, die den Rostockern besonders wichtig sind?

Die OSTSEE-ZEITUNG will genau das noch vor der Abgabe der Stimmzettel herausfinden, um Ihnen bei Ihrer Wahlentscheidung zu helfen. Dabei sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser: Zu welchen Themen sollen die Kandidaten klare Stellung beziehen? Klimaschutz, Inflation, Kinderklinik oder doch etwas ganz anderes? Teilen Sie es uns gern mit, was Sie gerne wissen wollen.

Teilnahme bis zum 21. September möglich

Dafür müssen Sie nur an unserer Online-Umfrage teilnehmen. Um möglichst die Interessen aller Generationen abdecken zu können, bitten wir Sie, uns auch Ihr Alter in der Umfrage mitzuteilen.

Bis zum 21. September um 12 Uhr sammeln wir Ihre Themenvorschläge ein. Die am häufigsten genannten Einsendungen leiten wir an alle Kandidaten weiter. In kurzen Statements sollen sie beschreiben, wie er oder sie das Problem in Rostock angehen oder gar lösen will.