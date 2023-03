﻿Welthits und schrille Kostüme: Abba-Show in Rostocker Stadthalle begeistert Fans

Großartige Musik, viel Tanz und Original-Bilder: Besucher konnten am Mittwochabend noch einmal in die 70er-Jahre abtauchen. Das Abba-Musikshow „Thank you for the music“ zeigt die Biografie der erfolgreichen Schweden. Eindrücke von der Show – mit Bildergalerie

Die Abba-Story hat am Mittwochabend rund 700 Besuchern in die Rostocker Stadthalle gelockt – mit Rachel Hiew als Agnetha und Toby Boyle als Björn.

Rostock. „Tonight the super trouper lights are gonna find me, shining like the sun“, ertönt es am Mittwochabend in der Rostocker Stadthalle. Es ist der dritte Song des Musical-Abends, der sich der Biografie der erfolgreichen schwedischen Pop-Gruppe Abba widmet. Und spätestens jetzt springen viele der 700 Zuschauer auf und tanzen zu dem 1980 veröffentlichten Song.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Musikshow „Thank you for the music“ von Produzent Bernhard Kurz tourt derzeit wieder durch Deutschland. In den vergangenen Jahren wurde die Show auf zahlreichen Bühnen im In- und Ausland gespielt - unter anderem in Italien, Österreich, England, Spanien, Griechenland und den USA. An diesem Abend lässt das Team auch die Rostocker Abba-Fans in die Welt der Schweden abtauchen.

Viele Welthits in der Rostocker Stadthalle

Neben dem bereits genannten Hit sind weitere bekannte Welthits zu hören. Zur Setlist gehören „S.O.S“, „Mamma Mia“, „Take a Chance On Me” und „Money, Money, Money”. Die Single „Fernando“ aus dem Jahr 1976 gehört zu den erfolgreichsten Hits der Band. Die englische Version erreichte in zwölf Ländern Platz eins der Charts und wurde unter anderem in Deutschland mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Auch zwei Songs aus dem erst 2021 erschienenen Album „Voyage“ waren zu hören.Die Musiker überzeugen dabei mit ihrem Live-Gesang.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

400 Millionen verkaufte Tonträger 1972 veröffentlicht die schwedische Band unter dem Namen „Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid“ eine erste gemeinsame Single mit dem Titel „Peple need love“. Der Song erreichte Platz 17 der schwedischen Charts und die beiden Ehepaare nahmen ihr erstes Album „Ring Ring“ auf. Im Sommer 1973 wurde der Name „Abba“ beschlossen, bevor im September das zweite Album aufgenommen wurde. Am 6. April 1974 trat Abba bei der Austragung des „Grand-Prix“-Finales im englischen Brighton an. Mit „Waterloo“ gewann das Quartett den Wettbewerb und schaffte den internationalen Durchbruch. Der Hit wurde in 54 Ländern veröffentlicht. 1982 hat sich die Band aufgelöst. Insgesamt hat das Quartett nach Angaben von „Universal Music“ bis heute mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft, ihre Singles standen in 23 Ländern insgesamt 124 Mal auf dem ersten Platz und in den Album-Charts erreichten die Musiker in 21 Ländern 78 Mal Platz 1.

Bunte Kostüme und Choreografien: So ist die Show

Begleitend zu den Songs werden auf einem Bildschirm originale Videoausschnitte von Auftritten der echten Stars gezeigt. Auf der Bühne performen Rachel Hiew (Agnetha), Corie Townsend (Anni Frid), Toby Boyle (Björn) und Jarek Jeziorowski (Benny) in schrillen und auffälligen Partykostüme und lassen so nicht nur die Musik, sondern auch das Lebensgefühl der 1970er Jahre wieder aufleben. Während bei den Frauen eine große Ähnlichkeit zu den Original-Musikern zu erkennen ist, lässt sich diese bei den Männern nur schwer zu erkennen.

Zeitreise in der Stadthalle: Moderator führt durch den Abend

Nach den ersten vier Songs übernimmt Moderator Uwe Hübner, der vielen aus der ZDF-Hitparade bekannt ist. Er nimmt die Zuschauer unterhaltsam mit auf eine Reise durch die Geschichte der Band. Erste Station: Der Soundcheck am Vorabend des Eurovision Song Contest 1974. Dort, so Hübner, hätten sich die international noch unbekannten Musiker gleich unbeliebt gemacht. Sie kamen zu spät und in Alltagskleidung. „Kritiker waren sich damals sicher – Schweden hatte noch nie den ESC gewonnen und wird es auch nicht mit Abba.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1974: Von der unbekannten Band zu Weltstars

Das Gegenteil sollte der Fall sein. Der Abend war der Startschuss für eine außergewöhnliche internationale Karriere. Das Publikum bekommt Ausschnitte aus der damaligen TV-Übertragung zu sehen, das Geschehen wird auf der Bühne nachgespielt. „Auf dem letzten Platz – Deutschland“, verkündet Hübner. Lachen im Publikum. Eine Platzierung, mit der sich die deutschen Teilnehmer auch heute noch immer wieder zufrieden geben müssen. „Schweden hingegen gewinnt zum ersten Mal den Grand Prix. Hier sind Abba mit Waterloo“, verkündet der Moderator, das Publikum fühlt sich ins Jahr 1974 zurückversetzt und jubelt euphorisch.

Lesen Sie auch

Publikum: Mit Musik von Abba aufgewachsen

Dem Publikum gefällt es. „Das ist die Musik, mit der wir groß geworden sind“, sagt Inge Kneller. „Ich hätte gedacht, dass Abba damals beim Grand Prix Favoriten waren. Interessant, was man alles so Neues erfährt.“ Die 71-Jährige hofft noch auf den Song „I have a dream“. Klaus Kneller sagt, er kenne fast alle Lieder. „Ich habe das damals alles im Radio verfolgt.“ Einziger Wermutstropfen: Als Darstellerin für „Anni Frid“ war eigentlich Dominique Lacasa angekündigt. Doch die Tochter von Frank Schöbel ist krankheitsbedingt ausgefallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fazit: Lohnt sich die Show?

Den Machern des Musicals gelingt es, die Zuschauer zwei Stunden mitzunehmen auf eine Reise in die 70er-Jahre und mit Musik, Kostümen, Show und Moderation einen kurzweiligen Abend zu schaffen. Auch knapp 50 Jahre nach dem Erfolg beim Eurovision Song Contest und dem damit verbundenen internationalen Durchbruch hält der Zauber der schwedischen Popgruppe noch immer an.