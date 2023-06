﻿„Welthurentag“ am 2. Juni: Rostocker Bordelle leiden an Gästeschwund

182 registrierte Prostituierte gibt es aktuell in MV, die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher sein. Am „Welthurentag“ fordert das „älteste Gewerbe der Welt“ Anerkennung. Zum Alltag gehört aber auch Zwangsprostitution.

Rostock. Konjunktur-Krise im Rotlicht-Milieu: Die Zahl der zahlenden Kunden im „ältesten Gewerbe der Welt“ liegt noch immer unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Das berichten Betreiber von Rostocker Nachtclubs, mit denen die OZ gesprochen hat. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Dennoch gehöre „Sexarbeit“, die verstärkt in unauffälligen Wohnungen stattfindet, in MV „ zur Realität“. Das teilen die Rostocker Beratungsstellen Boss und SeLa anlässlich des „Welthurentags“ mit, der am 2. Juni begangen wird.