﻿Weltstar in Rostock: So schön war der Auftritt von Ute Lemper

Ute Lemper begeisterte mit ihrer Show Hunderte Zuschauer im Rostocker Theater des Friedens. Was den Abend so besonders machte.

Rostock. Freitag, 17. März, 20 Uhr. Die Bühne des Theaters des Friedens ist in rotes und blaues Licht getaucht, als sie von vier herausragenden Musikern betreten wird. Víctor Villena (Bandoneon), Cyril Garac (Violine), Vana Gierig (Klavier) und Rémy Yulzari (Kontrabass) leiten mit dem „Libertango“, dem wohl bekanntesten Stück Astor Piazzollas, die Hommage an den weltbekannten argentinischen Komponisten (1921-1992) ein. Die Musik des Tangos, schwermütig und rhythmisch gleichförmig schwingt durch den Saal. Sie leitet den singenden Auftritt eines Weltstars ein. Das Scheinwerferlicht umschmeichelt nun allein Ute Lemper. Schlank, blond, in schwarzem, tiefdekolletiertem Kleid mit breitem Volant steht sie auf dem Podest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ute Lemper betritt mit roter Schärpe die Bühne in Rostock

Eine breite weinrote Schärpe fällt von ihrer Hüfte. Tangogemäß – mit leichter Wehmut in der Stimme – führt die Künstlerin in den Abend. Dessen erster Teil gehört allein dem unverwechselbaren Tango Piazzollas. Lemper: „Der Feind des Tangos ist der Morgen. Voll Sehnsucht wartet er auf die untergehende Sonne“. Diese Stunde ist jetzt gekommen. Piazzollas Rhythmen führen die Zuhörer in die Welt des nachtverliebten Tangos Argentino und an seine Geburtsstätte Buenos Aires. Der Komponist, in Argentinien zur Welt gekommen, wuchs in New York auf und kehrte später in die Heimat zurück. Die Musik des begnadeten Bandoneon-Spielers und Komponisten ist vom Jazz und den Komponisten Igor Strawinsky und Béla Bartók inspiriert.

Rostock: Ute Lemper im Theater des Friedens © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spieltechnik des Tangos erweiterte er durch Rückgriffe auf die Neue Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wird so zu einem Tangokönig. Für sein umfangreiches Werk wurde er mehrfach geehrt. Als besondere Würdigung dieses bedeutenden Musikers könnte auch dieser Abend gelten. Denn wenige Tage zuvor, am 11. März, hätte der „Rebell“, „Visionär“, „Traditionsbrecher“ und „Revolutionär“, wie Ute Lemper ihn charakterisiert, seinen 102. Geburtstag begangen.

Lemper wollte mit dem Tango-Nuevo-Schöpfer zusammenarbeiten

Über seinen Tango macht sie das Publikum auch bekannt mit den „Damen mit den dunklen Rändern unter den Augen“. Mit ihrer mal dunkel und spröde, mal sanft und zärtlich klingenden Stimme erzählt die Sängerin vom kleinen Chiquilín, der von einem Vogel träumt und dorthin möchte, „wo die Menschen lachen“.

Lesen Sie auch

Ebenso überzeugend interpretiert sie die „Balada para mi muerte“, in der es heißt „Ich möchte sterben in Buenos Aires“. „Balada para un loco“ – eine Begegnung zu später Stunde im Park mit Tänzern und Trommlern, bei dem aus dem nächtlichen Spaziergänger der brachiale Schrei herausbricht: „Wo seid ihr, ihr Verrückten?“. „Gerne hätte ich selbst einmal mit Piazzolla ein gemeinsames musikalisches Projekt in Angriff genommen, lässt die Sängerin, Schauspielerin und Musical-Darstellerin wissen. Bei einem Treffen mit ihm in einem Pariser Café im Jahre 1987 sprachen beide darüber. Doch es blieb bei der Absicht, da der Schöpfer des Tango Nuevo bald darauf erkrankte und 1992 verstarb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der zweite Teil des Abends

Der zweite Teil des Konzerts ist Begegnungen des Meisters mit anderen Berühmtheiten des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet. Es ist „Sag mir wo die Blumen sind“, Marlene Dietrichs eindringliches Antikriegslied, mit dem Ute Lemper ein kurzes, aber bewusst gewähltes Statement setzt. Mit Bertolt Brechts „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ und Astor Piazzollas „Preludio para el año 3001“, konfrontiert die Künstlerin mit gegenwärtig nicht mehr so unwahrscheinlichen Untergangsszenarien, mahnend und beschwörend zugleich – kraftvoll in Stimme und Gestik! Ute Lemper und Piazzollas Schüler Marcelo Nisinman komponierten gemeinsam das melancholische Lied „El viento en la îsla“ (Wind auf einer Insel).

Die Textvorlage stammt vom chilenischen Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda, der im Exil auf einer kleinen Insel lebte. Es sind die Worte des Dichters Paulo Coelho, die Ute Lemper in ihrem Lied von der Einsamkeit singt: „Ich brauche euch nicht, ich vergesse dein Gesicht.“ Ein Bekenntnis, das sie gewiss keinesfalls auf diesen Abend im Theater des Friedens bezogen wissen möchte. Mehrere Zugaben, charmant in den Saal geworfene Küsse und herzliches Winken sprechen dafür, dass sich die Künstler hier wohlgefühlt haben. Stehend applaudierend gibt das Publikum Ute Lemper und ihrem Team, was ihnen gebührt!