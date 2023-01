﻿Weniger Einweg-Müll: So wird die Mehrweg-Pflicht in Rostock angenommen

Rostock. Sonnabendvormittag in Rostock: Neben dem Kaffeeautomaten in der Bäckerfiliale am Neuen Markt in Rostock stehen neben Porzellantassen und Pappbechern auch Mehrweg-Becher. „Die sind ganz neu“, erklärt der Mitarbeiter. Für zwei Euro Pfand können sich Kunden ihr Heißgetränk nun auch in so einem sogenannten „Recup“-Becher abfüllen lassen, dieser kann in jeder Filiale zurückgegeben werden.

Das Unternehmen hat die Mehrweg-Pflicht umgesetzt. Wenige Meter weiter bei der Konkurrenz gibt es dieses System schon länger: Auch die Bäckerei Junge bietet die umweltfreundliche Alternative an.

Mehrweg-Pflicht ab Januar

Ab Januar 2023 gilt eine Mehrwegverpflichtung für gastronomische Betriebe, die Speisen und Getränke im Außer-Haus-Verkauf anbieten. Neben Einweg-Verpackungen aus Plastik muss eine Alternative angeboten werden. Ausgenommen sind Betriebe mit maximal fünf Mitarbeitern und maximal 80 Quadratmetern Ladenfläche.

Bei Tchibo bietet Inhaberin Renate Günther Mehrwegbecher in verschiedenen Größen an. © Quelle: Ove Arscholl

Bei Tchibo in der Kröpeliner Sraße wurde bereits im Dezember umgestellt, „um die Kunden daran zu gewöhnen“, wie Chefin Renate Günther erklärt: „Es wurde verhalten angenommen, die Nachfrage steigt aber“, sagt sie. Tchibo-Kunden erhalten ihren Coffee-to-go nun auf Wunsch in Pfandbechern – dafür zahlen sie 80 Cent Becherpfand und 20 Cent für den Deckel. „Kunden können sich den Becher immer wieder neu auffüllen lassen oder gegen einen neuen eintauschen. Wir reinigen die Becher professionell.“ Gerade jüngeren Menschen sei es sehr wichtig, eine umweltfreundliche Alternative zu haben.

„Die Menschen nutzen das nicht“

In der „Lunchbox“ in der Kröpeliner Straße setzt man schon seit Längerem auf Mehrweg-Dosen für die für Außer-Haus bestellten Suppen, Pasta und Salate. Über die App „Relevo“ können sich Kunden für die Nutzung von Mehrweg-Geschirr anmelden. Bei der Bestellung geben sie dann an, dass man die Speisen in Relevo-Geschirr bekommen möchte.

Die Rostocker „Lunchbox“ bietet schon lange das kostenlose Mehrwegsystem von Revelo an. Das Geschirr wird mit Hilfe einer App registriert und muss innerhalb von zwei Wochen zurückgegeben werden. Erst danach fallen Gebühren an. Mitarbeiterin Lea Starke zeigt die Pastaschüsseln aus Kunststoff. © Quelle: Ove Arscholl

Anschließend wird der QR-Code auf der Box gescannt, Pfand und Rückgabe werden über die App geregelt. „Ich halte diese Mehrweg-Pflicht für Quatsch“, so Lunchbox-Chef Ronny Hahn. „Die Menschen nutzen das nicht. Und sie denken auch nicht daran, ihre Boxen dann wieder mitzubringen.“ Auch für diejenigen, die die App nicht nutzen, bietet er umweltfreundliche Alternativen an. „Für Suppen haben wir Pappbecher, für Pasta Boxen aus Bio-Cellulose.“

Vapiano bleibt bei bekannten Boxen

Für das Vapiano war die Mehrweg-Pflicht keine große Umstellung. Das Restaurant bietet für Außer-Haus-Essen schon immer wiederverwendbare Plastikschalen an. Diese wird es auch weiterhin geben – zukünftig jedoch nicht mehr kostenfrei, sondern gegen Pfand. „Kunden müssen die Quittung aufheben, wenn sie die Boxen zurückbringen“, sagt Tim Schwebke vom Vapiano.

Vapiano-Koch Pascal Diehn füllt Essen für den Lieferdienst ab. Die Verpackungen für den Vapiano-Lieferdienst sind mehrwegtauglich und werden ab sofort mit 1 Euro bepfandet. Der neue Mehrweggetränkebecher kostet 5,50 Euro Pfand. © Quelle: Ove Arscholl

Der Grund: Da die Boxen jahrelang kostenlos herausgegeben wurden, haben viele zu Hause noch einige davon. Pinzas werden nach wie vor in Pappboxen angeboten. „Abbaubare Materialien sind weiterhin erlaubt.“ Für Getränke hat das Vapiano neue Mehrweg-Becher angeschafft.

Probleme bei Material und Verfügbarkeit

Schwebke sieht ein großes Problem bei dem Mehrweg-Angebot. „Das Material ist nicht sehr widerstandsfähig“, sagt er. Die Boxen würden sich aufgrund der heißen Gerichte schnell verformen, Kaffeebecher auf Dauer von innen verfärben. „Diese Behälter kann man nicht mehr rausgeben“, so der Gastronom.

Andy Szabó, Chef im Restaurant Käthe, sieht derzeit zudem ein Problem in der Verfügbarkeit. „Wir können aktuell noch keine Mehrweg-Alternativen für unsere Gäste anbieten, da wir keine Behälter bekommen haben. Die Nachfrage der Gastronomie ist wohl größer als gedacht“, sagt er. „Wir bieten aber die Möglichkeit, dass Gäste ihr Tupper mitbringen können und dann ist es wie früher.“

Kaum Außer-Haus-Gäste

Das ist auch im Steakhaus Leons möglich. „Manchmal bestellen Gäste fünf Portionen Spare Ribs und bringen dann ihre eigenen Becher mit“, sagt Chef Dittmar Birkhahn. Er selbst biete noch kein Mehrweg an. „Wir haben noch Restbestände von Einweg.“ Das Steakhaus habe jedoch kaum Außer-Haus-Bestellungen. „Vielleicht drei pro Woche“, schätzt der Chef. „Für Restaurants, die permanent to-go verkaufen, lohnt sich das mehr.“

Wenn Restaurantgäste Reste mit nach Hause nehmen, würden diese in Alufolie eingewickelt beziehungsweise in Styroporbehälter eingepackt. „Aber wir beschäftigen uns mit Alternativen – wir finden das aus Umweltschutzgründen wichtig.“