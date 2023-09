﻿Weniger Kreuzfahrt-Schiffe in Warnemünde: Warum das keine schlechte Nachricht ist

Rostock. Höher, schneller, weiter – das war einmal. Der Kreuzfahrt Hafen Rostock kann sich endgültig davon verabschieden, die Nummer eins in Deutschland zu sein und in einer Liga mit den ganz großen Urlaubshäfen wie Barcelona, Palma de Mallorca oder Marseille mitzuspielen. Aber das ist per se überhaupt nicht dramatisch.

Ostsee: Kreuzfahrten boomen wieder

Die Lust auf Kreuzfahrten war nach der Pandemie und dem damit verbundenen Zwangsstopp für die Reedereien schnell zurückgekehrt. Aida, Tui Cruises und Co. verzeichnen Rekordbuchungen. Putins Krieg gegen die Ukraine allerdings verdirbt dem Kreuzfahrt-Hafen Rostock das Geschäft. Als Anfang der 1990er-Jahre die ersten Luxusliner an der Warnow festmachen, waren das Schiffe aus Großbritannien und aus den USA. Die Gäste aus Übersee waren neugierig auf den Osten Deutschlands, auf Berlin, auf die Länder des ehemaligen Ostblocks und die Ostsee. Für sie tat sich ein völlig neues Urlaubsgebiet auf. Nun gilt die Ostsee aber nicht mehr sicher.

Deutsche Gäste bringen mehr

Dass statt der großen Reedereien aus den USA nun heimische Reedereien und heimische Gäste das Geschäft dominieren, dürfte wirtschaftlich zumindest kein Nachteil sein. Warnemünde ist dadurch nicht nur einer von vielen Häfen auf einem Törn, sondern in der Regel Start- und Zielhafen einer Reise. Und die so genannten „Bettenwechsel-Passagiere“ lassen viel mehr Geld in der Region als die Tagesgäste. Sie verbringen vor oder nach ihrer Reise oft noch ein paar Tage in den Hotels der Region, schauen sich Sehenswürdigkeiten in und um Rostock an, geben Geld in Restaurants und Geschäften aus. Das jedenfalls belegen Studien.

Und auch unter Klima-Gesichtspunkten ist der Trend, seine Reise im eigenen Land zu starten und mit Bahn oder Auto statt mit dem Flugzeug anzureisen, nicht die schlechteste Entwicklung. Kurzum: Für Rostocks Kreuzfahrt-Hafen gibt es kein Grund zur Schwarzmalerei.

