﻿Weniger Licht und keine Heizung: So wird der Rostocker Weihnachtsmarkt im Energiesparmodus

In knapp drei Wochen wird der Rostocker Weihnachtsmarkt eröffnet – ohne Corona-Regeln, dafür mit Energie-Spaßmaßnahmen. Was das für Tanne, Mutzen, Glühwein und Weihnachtsdorf am Brink bedeutet.

Rostock. Ganz besonders besinnlich soll der Rostocker Weihnachtsmarkt in diesem Jahr werden und vor allem so schön, wie es die Besucher vor Beginn der Corona-Pandemie gewohnt waren. Das ist das erklärte Ziel der Betreiber. Sie planen mit der Eröffnung am 21. November und vielen bekannten Attraktionen. Besinnlicher als sonst dürfte es allerdings auch wegen der Energiekrise werden, denn die trifft auch den größten Weihnachtsmarkt in Norddeutschland.

So werden laut Angaben von Katrin Mau, Sprecherin der Rostocker Großmarkt GmbH, die das Volksfest in der Hansestadt organisiert, auf dem gesamten Markt nur noch LED-Lampen eingesetzt, um Strom zu sparen. Diese werden unabhängig von der Witterung erst um 15 Uhr eingeschaltet. Auch die Schausteller wurden demnach beauftragt, ihre Betriebe auf energiesparende Beleuchtung umzustellen sowie Antriebe von Karussells, Autoscooter und Riesenrad zu modernisieren.

Keine Heizung beim Rostocker Weihnachtsmarkt

Außerdem untersage das erarbeitete Energiesparkonzept Heizungen im Outdoor-Bereich aufzustellen. Auch in Innenräumen sei eine Beheizung nicht vorgesehen. Lediglich Mitarbeiterräume dürften im Sinne des Arbeitsschutzes erwärmt werden. Gemäß der aktuell und noch bis März 2023 geltenden Arbeitsstättenverordnung müssen je nach Schwere der Tätigkeit mindestens 18 beziehungsweise 19 Grad Celsius eingehalten werden, in Sanitärräumen mitunter sogar mehr.

Für die Besucher des Rostocker Weihnachtsmarkts bedeutet das also, dass sie sich in diesem Jahr noch etwas dicker anziehen müssen als früher. Denn in der gemütlichen Holzhütte aufwärmen können sie sich voraussichtlich nicht. Schöne Momente in der Vorweihnachtszeit wollen die Macher des Volksfestes den Menschen dennoch bescheren, so Mau.

Wegen der Energiesparmaßnahmen dürfen die Schausteller auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt nur noch LED-Beleuchtung verwenden und ihre Hütten nicht beheizen. © Quelle: Frank Söllner

Bisher haben laut Angaben der Großmarkt GmbH etwa 180 Händler ihre Teilnahme zugesagt. Platz wäre für etwa 220 Aussteller. Doch viele hätten in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt ihr Geschäft ausgeben müssen oder mit Personalmangel und steigenden Energiepreisen zu kämpfen, so Mau. Einige feste Größen hätten deshalb ihre Teilnahme abgesagt. Die Frist zur Bewerbung laufe allerdings noch etwa anderthalb Wochen.

Freuen könnten sich Besucher dennoch definitiv auf „einen familienfreundlichen Weihnachtsmarkt mit einem bunten Programm für alle Generationen“. Besonders erfreulich sei es, dass Weihnachtsmann Falk Petersen in diesem Jahr wieder mit seiner Märchentante Karin Petersen auf der Märchenschlossbühne auf dem Neuen Markt seine traditionelle Sprechstunde abhalten wolle. „An den Wochenenden wird er die Besucher mit einem neuen, extra für den Rostocker Weihnachtsmarkt geschriebenen Märchen überraschen“, so Mau.

Riesenrad, Pyramide und Weihnachtsdorf am Brink sind dabei

Auch viele der beliebten Attraktionen, die den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Volksfestes waren, sollen ab dem 21. November wieder für Spaß und volle Mägen sorgen. Dazu gehören das Riesenrad und die Weihnachtspyramide auf dem Neuen Markt sowie Autoscooter und Achterbahnen, die auf der Fischerbastion aufgebaut werden. Außerdem gebe es eine vielseitige Schlemmer- und Marktmeile in der Kröpeliner Straße, den Märchenwald auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz und eine neue Glühweintasse 2022.

Auch das Weihnachtsdorf am Brink wird wieder aufgebaut. Es soll ebenfalls am 21. November eröffnet werden und bis zum 8. Januar bleiben. Die Macher des Historischen Weihnachtsmarkts im Klostergarten hingegen hatten vor Kurzem bekannt gegeben, mit ihrem mittelalterlichen Spektakel nach Dierhagen umzuziehen. Als Grund nannten sie logistische Schwierigkeiten.

Ganz leer soll die Fläche am Kloster zum Heiligen Kreuz dennoch nicht bleiben. Dort will Heiko Lange, Betreiber von Highlights Event Management, einen Adventsmarkt etablieren. Es werde eine kleine Bühne geben, auf der Show Acts auftreten und kulinarische Angebote. Für den Spezialmarkt sollen die Besucher Eintritt zahlen. Der wird laut Angaben der Veranstalter auf dem großen Rostocker Weihnachtsmarkt wie gewohnt nicht verlangt.

Preise für Autoscooter und Riesenrad sollen konstant bleiben

Auch Preiserhöhungen an den Fahrgeschäften werde es laut Lothar Welte, Vorsitzender des Schaustellerverbands MV, trotz Sparmaßnahmen kaum geben. Die Betreiber von Autoscooter, Karussells und Achterbahnen hätten ohnehin schon immer darauf geachtet, möglichst wenig Strom und Energie zu verbrauchen, um ihr Geschäft wirtschaftlich erfolgreich zu machen. Er selbst halte in seinem Autoscooter den Preis von 3,50 Euro je Fahrt seit 2019 stabil, so Welte. Er wolle das Publikum nicht verprellen, die Masse mache das Geschäft.

Lothar Welte ist Vorsitzender des Verbands der Schausteller in MV und betreibt selbst einen Autoscooter sowie Spielgeschäfte. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die soziale Bedeutung des Weihnachtsmarkts in Zeiten der Krise unterstrich Rostocks amtierender Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski (SPD). Dieser sei ein Ort der Zusammenkunft, der Familienzeit im Vorweihnachtstrubel und des sozialen Erlebens, was in den letzten zwei Jahren viel zu kurz gekommen sei.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt 2022 Der Rostocker Weihnachtsmarkt soll am 21. November eröffnet werden. Bis zum 22. Dezember werden die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Verkaufsständen für die Besucher da sein. Diese müssen sich nach aktuellem Stand nicht auf Einschränkungen hinsichtlich des Schutzes vor dem Coronavirus einstellen. Das bedeutet, dass weder Impfnachweis, noch Tests erforderlich sind und auch die Maskenpflicht entfällt. Beliebte Attraktionen wie das Riesenrad und die Weihnachtspyramide auf dem Neuen Markt sowie Autoscooter und Achterbahnen werden auf der Fischerbastion aufgebaut. Außerdem soll es eine vielseitige Schlemmermeile in der Kröpeliner Straße, den Märchenwald auf dem Kröpeliner-Tor-Vorplatz und eine neue Glühweintasse 2022 geben. Geöffnet sein wird der Weihnachtsmarkt laut Angaben der Veranstalter montags bis donnerstags von 10 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 21.30 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 20.30 Uhr.

Im vergangenen Jahr musste der Rostocker Weihnachtsmarkt knapp zwei Wochen nach Eröffnung wieder geschlossen werden. Grund waren steigende Corona-Zahlen und die drohende Überlastung der Krankenhäuser im Land. Besuchen durfte das Volksfest nur, wer nachweislich geimpft oder genesen war, teilweise musste zudem ein tagesaktueller Test vorgelegt werden.

2020 war der Rostocker Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie komplett abgesagt worden. Zuvor galt er mit bis zu 1,5 Millionen Besuchern, darunter ein erheblicher Teil aus Skandinavien, als größter in Norddeutschland.