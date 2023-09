﻿Ärzte in MV warnen vor geringem Interesse: Wer sich jetzt wieder gegen Corona impfen lassen sollte

Ehrenamt

Damit Brot, Obst und Gemüse nicht in der Tonne landen, ist die Umweltorganisation Foodsharing Rostock täglich im Einsatz. Sie verteilt Lebensmittel in sogenannten „Fairteilern“, aus denen sich jeder das nehmen kann, was er braucht. Wo man das Essen bekommt und wie das System funktioniert.