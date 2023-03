﻿Trainerwechsel bei Hansa Rostock: OZ-Leser streiten über neuen Hansa-Kurs

Nach den schlechten Spielen von Hansa Rostock muss Trainer Patrick Glöckner gehen. Doch nicht allein der Coach habe Schuld an der schlechten Leistung, finden die OZ-Leserinnen und -Leser. Sie sprechen von weiteren Fehleinkäufen des Fußballvereins.

Rostock. Die Freistellung Glöckners und die Ungewissheit, wie es mit dem abstiegsbedrohten Verein in Sachen Trainerfrage nun weitergeht, beschäftigt weiter viele OZ-Leserinnen und -Leser. Vorstandschef Robert Marien bedauerte die Entscheidung zuletzt. „Im Endeffekt ist das eine persönliche Niederlage, eine persönliche Niederlage für jeden Spieler, das Trainerteam, für uns im Vorstand, aber auch jeden Mitarbeiter“, so Marien, der sich mit Blick auf den Ligaverbleib dennoch kämpferisch zeigt: „Friedhofsstimmung wird niemandem helfen.“

Man habe es nicht geschafft, die guten Ansätze in die Spiele zu transportieren. Ein Nachfolger für Glöckner soll noch in dieser Woche vorgestellt werden. Nach OZ-Informationen soll Alois Schwartz die schlingernde Hansa-Kogge wieder auf Kurs bringen und den Verein vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren. Perfekt ist die Verpflichtung des 55-Jährigen aber noch nicht. Schwartz steht noch bis Sommer 2024 beim Liga-Konkurrenten SV Sandhausen unter Vertrag.

„Ohne Pieckenhagen wäre Hansa wahrscheinlich noch in Liga 3“

Kay Bründel fordert: „Holt Härtel zurück! Das war der größte Fehler, ihn zu entlassen.“ Martina Lucke greift diesen Gedanken auf und erinnert: „Genau so lief es übrigens in Magdeburg, nachdem Härtel entlassen wurde.“

Markus Person indes sieht den größten Fehler darin, Hanno Behrens aus seinem gültigen Vertrag rausgelassen zu haben. „Der Mann fehlt an allen Ecken und Enden: als Stratege, Spielgestalter und vor allem als Typ.“

Markus Baars kritisiert: „Alles Experten hier. Ich schlage vor, dass ihr euch auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl stellt – und dann den jeweiligen Job besser macht.“ Patrick Glöckner sei zwar der „Griff ins berühmte ...“ Allerdings noch lange kein Grund, den Kopf von Martin Pieckenhagen zu fordern, wie es zuletzt immer wieder formuliert wurde, wettert Baars. „Ohne ihn wäre Jens Härtel eventuell nie in Rostock aufgetaucht und Hansa wahrscheinlich immer noch in Liga 3.“

Trainerwechsel bei Hansa Rostock: „Es gibt nichts schönzureden“

Jan Ko sagt nun nochmals genau das: „Piecke muss auch gehen. Glöckner hat keine Schuld.“ Marcus Schreiber interveniert zu Glöckner: „Wer nach zehn Spielen gehen muss, und von Platz 9 auf 17 rutscht, ist komplett gescheitert. Da gibt es nichts schönzureden.“

Andre Schmidbauer blickt auf die Bilanz Glöckners: „Es waren kurzzeitig Ansätze zu sehen. Aber mal ehrlich, jeder andere Arbeitnehmer, der so was abliefert, wird in der Probezeit wieder vom Hof gejagt.“

Und noch mal die Personalie Martin Pieckenhagen, Andreas Ecki denkt auch: „Piecke ist an der ganzen Situation auch nicht unschuldig, er hat die Mannschaft schließlich zusammengestellt. Von daher muss er genauso gehen.“

„Meißner, Hinterseer, Thill, Dressel ... Alles Fehleinkäufe“

Eckhard Pilger setzt ebenso an Tag zwei nach Bekanntwerden der Beurlaubung hinzu: „Pieckenhagen hat den Einkauf zu verantworten, Meißner, Hinterseer, Thill, Dressel ... Alles Fehleinkäufe, Pröger passt. Warum Härtel gehen musste, erschließt sich mir nicht.“

Frank Schaefer hält es in Causa Pieckenhagen genauso wie sein Vorredner: „Nur Flops außer Pröger. Zudem hat er das Team falsch eingeschätzt, darum Härtel mit Glöckner ersetzt und dann erneut die Qualität des Kaders im Sturm falsch eingeschätzt und niemand Neuen geholt oder gefunden?“ Schaefer findet, dass Martin Pieckenhagen zu sehr an seinem Posten klebe, anstatt an den Verein zu denken.

Felix Handorf reibt sich daraufhin verwundert die Augen: „Wo hat er denn den Kader falsch eingeschätzt? Wir waren immer im Soll und nie wirklich abstiegsgefährdet. Ohne Piecke würde Hansa immer noch 3. Liga spielen“, ist Handorf sicher.