﻿Werbung für slowakischen Wein in MV: Botschafter aus Bratislava zu Besuch in Rostock

Wie zwei Brüder, einer Architekt in Rostock, einer Weinkontrolleur in Bratislava, den Wein ihres Heimatlandes promoten wollen. Dazu nutzten sie auch das Gastspiel eines prominenten Politikers, der sich in Deutschland wegen Energie-Fragen umsah.

Der slowakische Weinkontrolleur Marek Závracký, Marián Jakubócy, Botschafter der Slowakei in Berlin, und der Rostocker Architekt Martin Zavracky (v.l.) auf der Dachterrasse des Architekturbüros Bastmann + Zavracky auf dem Altkarlshof in Rostock.

Rostock. Am Revers eine goldene Nadel. Rechts darauf Schwarz-Rot-Gold, links die Flagge der Slowakei. Marián Jakubócy (52) ist zu Besuch auf dem Altkarlshof in Rostock. Der Botschafter der Slowakei sagt: „Es ist meine Aufgabe, die ich gern wahrnehme, die einzelnen Bundesländer zu besuchen.“ Am Donnerstag sei er in Magdeburg gewesen, am Freitag hat er Lubmin besucht.

Slowakei möchte LNG-Gas aus Lubmin

Hintergrund: Die Slowakei prüft Alternativen für ihre Gasversorgung. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs sei das Land zu 85 Prozent mit russischem Gas versorgt worden. Das sei auf 30 Prozent reduziert worden. Langfristig prüfe sein Land LNG-Lieferwege via Litauen, Polen, Kroatien und auch Deutschland. „Dazu habe ich heute mit dem CEO des LNG-Terminals in Lubmin gesprochen.“ Im April gebe es zu dem Thema ein Treffen auf Staatssekretärsebene.

Aber aus welchem Grund besucht der Chefdiplomat der Slowakei in Berlin ein Architekturbüro in Rostock? Stefan Bastmann und Martin Zavracky haben mit ihrer GmbH „Bastmann + Zavracky BDA Architekten“ prägnante Bauhaus-Spuren hinterlassen in ganz MV: Passagier-Terminals Warnemünde, Marinekommando Rostock, Polizeizentrum Schwerin, Bernsteinhaus Ribnitz-Damgarten, Hansehof Greifswald, Behördenzentrum Dänholm, Schieß- und Trainingszentrum der Polizei in Güstrow und so weiter. Für die Wiro bauen die Rostocker 320 Wohneinheiten in der Möllner Straße und für den Zoll hat das Büro die Planung für Schulungszentren bundesweit übernommen – ein Milliardenprojekt.

Der Weinkontrolleur Marek Závracký (l.) und der Rostocker Architekt Martin Zavracky, beide stammen aus Bratislava, genießen zum Besuch des slowakischen Botschafters Marián Jakubócy in Rostock einen Weißwein aus der Slowakei (v. l.). © Quelle: Martin Börner

Martin Zavracky wurde in Bratislava geboren und kennt Jakubócy seit 15 Jahren. Sein Bruder Marek Závracký ist als Weinkontrolleur aktiv und damit beschäftigt, eine dem Deutschen Weininstitut ähnliche Institution zu etablieren. Die Slowakei ist als Weinland noch recht unbekannt. Nun wollen die Brüder die Weinkultur ihrer Heimat in Deutschland promoten. Dazu gab es eine Weinverkostung mit 60 Weinen bei den Rostocker Rotariern plus Vortrag von Zavracky. Und eine Weinverkostung beim Unternehmerverband MV in Greifswald. Dort hielt Marián Jakubócy ein Impulsreferat über sein Heimatland.

Slowakei baut Wein auf 8000 Hektar an

Marek Závracký (50), der selbst Wein anbaut, sagt, die Weinkultur der Slowakei sei 1000 Jahre alt: „Bratislava ist die kleine Schwester von Wien und liegt an der Donau.“ Dort liegen auch die Weingebiete wie Karpaten, Nitra, Tokaj. Landesweit werde Wein zwar nur auf rund 8000 Hektar angebaut – zum Vergleich, in Frankreich werden jedes Jahr auf 800 000 Hektar 2600 verschiedene Weine produziert. In der Slowakei gebe es 40 Rebsorten wie Grüner Veltliner, Blaufränkisch, Welsch Riesling, Tokajer. Aber das Besondere sei die Experimentierfreudigkeit.

Martin Zavracky sagt: „Eine Spezialität sind die jungen Neuzüchtungen, die in den 60er Jahren begonnen haben und nun zugelassen sind. Mit Rebsorten wie Dunai, Heron oder Vah.“ Auf der Mondiale in Paris habe das Land gerade von 200 Goldemaillen 36 abgeräumt. Zavracky sagt: „Der Osten war früher ja eher bekannt für die süßen, billigen Weine wie Khadarker. Das hat sich geändert.“