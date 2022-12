﻿Belgische Offerte für Werft Warnemünde: Scheitern 1000 Jobs an Lambrechts „Geheimnisschutz“?

Der belgische Konzern Smulders will weiterhin Konverter-Plattformen für Offshore-Windparks in Warnemünde bauen und hat sich dafür nun sogar die Neptun Werft als Partner ins Boot geholt. Der Deal würde 1000 neue Jobs bringen – mindestens. Doch Verteidigungsministerin Lambrecht blockiert weiterhin. Die ersten für Warnemünde geplanten Aufträge musste Smulders schon abgeben.

Rostock. Die Hängepartie dauert weiter an: Nach OZ-Informationen sperren sich Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und ihr Haus weiter gegen eine Ansiedlung des belgischen Stahlbauers Smulders in Warnemünde. Das Unternehmen – Teil des französischen Milliarden-Konzerns Eiffage – will auf Teilen der ehemaligen MV Werften Plattformen für Offshore-Windparks bauen.