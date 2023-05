﻿Alter Werftkran in Rostock wird Hochzeitslocation: Erste Termine stehen fest

Rostock-Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Viel bequemer als noch im vergangenen Jahr geht es für die Männer des Fördervereins Tradition Ostseeschiffahrt inzwischen jede Woche zur Bauberatung in rund 30 Meter Höhe. In die Kabine des Hellingkrans, der hinter dem Einkauf-Center auf dem Gelände der ehemaligen Neptun-Werft in Rostock steht, gelangen sie jetzt per Fahrstuhl. Zuvor galt es jedes Mal, mehr als 170 Stufen auf der Außentreppe zu erklimmen.

Doch für seinen künftigen Zweck und den dafür notwendigen Ausbau musste das Industriedenkmal leichter zu besteigen sein: Der blaue Hellingkran mit Baujahr 1976 wird derzeit zur neuesten und wohl ungewöhnlichsten Hochzeitslocation der Hansestadt umgebaut – mit Traualtar und Suite für das Brautpaar. Nachdem die Köpfe hinter der Idee immer wieder Rückschläge einstecken mussten, stehen nun die ersten Termine im Veranstaltungskalender.

Lieferprobleme bei der Einbauküche

Mittwochmorgen 10 Uhr, Bauberatung: „Wir haben noch ein letztes Leck gefunden, durch das Feuchtigkeit kommt. Der Dachdecker geht da noch mal ran. In der Woche nach Himmelfahrt können wir dann mit dem Trockenbau starten.“ Der Fahrplan ist klar. Bis Ende Mai soll der Estrich verlegt werden, dann kann die Küche eingebaut werden.

„Die kommt jetzt erst Anfang Juli, noch mal sechs Wochen später“, sagt Roland Methling. Er war bis 2019 Oberbürgermeister von Rostock und ist Vorsitzender des Vereins, der sich dem Erhalt der maritimen Geschichte der Hansestadt widmet. Immerhin ist inzwischen deutlich zu erkennen, was einmal die Küche werden soll – mit Kaffeemaschine und Geschirrspüler, damit weder Braut noch Bräutigam nach der Feier abwaschen müssen.

Auch eine Nasszelle wird es in dem kleinen Apartment geben, das sich gerade auf zwei Etagen in der einstigen Kabine des Hellingskrans formiert. Unten wird der Partyraum eingerichtet, in dem bis zu 30 Personen Platz finden – mehr sind aus Gründen des Brandschutzes auf den rund 50 Quadratmetern nicht erlaubt.

Ein wenig Industriecharme bleibt

„Hier entsteht ein Bereich, wo die Standesbeamten sich mit ihren Unterlagen einrichten können“, so Methling auf eine Nische deutend, neben der auch ein Bildschirm hängen soll, auf dem romantische Erinnerungen gezeigt werden können. Mit den größeren Fenstern und dem neuen Anstrich wirkt der Trauraum deutlich geräumiger als zuvor, als das rostrote Metall noch viel Licht schluckte.

Ein bisschen Industriecharme aber wird Rostocks Hochzeitskran bleiben. Die Stahlträger sind an manchen Stellen noch zu erkennen und bilden auch das Fundament für die Suite im oberen Bereich. Auch die historische Krankatze bleibt im Traumraum hängen. Dafür hatte sich Vereinsmitglied Heinz Wächtler starkgemacht.

Erste große Feier auf dem Hellingkran wird 85. Geburtstag

Heinz Wächtler soll auch der Erste sein, der eine größere Feier auf dem fertigen Hellingkran ausrichten darf – zu seinem 85. Geburtstag am 17. Juli. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu tun auf 30 Metern Höhe. Und weil immer noch etwas dazwischenkommen kann, sagen die Männer des Fördervereins bisher noch keine verbindlichen Termine für externe Personen zu – weder für Hochzeiten noch für andere Partys.

Seine Wunschvorstellung sei es nach wie vor, die erste offizielle Trauung auf Rostocks neuem Hochzeitskran zur Hanse Sail ausrichten zu dürfen, so Vereinschef Roland Methling. Er hatte die erste Auflage des maritimen Seglertreffens, das in diesem Jahr vom 10. bis 13. August gefeiert wird, seinerzeit 1991 mit initiiert.

Industriedenkmal Hellingkran Der Hellingkran wurde 1976 auf dem Gelände der ehemaligen Neptun-Werft in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) errichtet. Gebaut wurde der Kran vom Typ Neptun PWK B 40 vom DDR-Betrieb Verlade- und Transportanlagenbau Leipzig. Seit 2005 gilt er als Industriedenkmal und steht somit unter Schutz. Von 2014 bis 2016 ließ der damalige Eigner Hilger Patzner mit seiner Neptun Kran GmbH den Hellingkran für rund eine halbe Million Euro sanieren. Danach übertrug er das Bauwerk in die Hände des Fördervereins Tradition Ostseeschiffahrt, dem Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister Roland Methling vorsteht. Der Verein hat sich dem Erhalt der maritimen Geschichte der Hansestadt verschrieben. Erste Ideen zur Trauung im Hafendenkmal gab es bereits 2014, die Baugenehmigung 2017. Die Fertigstellung verzögerte sich wie viele andere Projekte zuletzt wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Insgesamt kostet der Umbau zum Hochzeitskran mehr als eine Million Euro. Rund die Hälfte investiert der Verein selbst, der Rest stammt von Sponsoren und aus Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Auch hat Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister ganz konkrete Vorstellungen, wen er zuerst auf dem Hellingkran zusammenbringen möchte: ein deutsch-dänisches Pärchen. Das würde die Verbindung zwischen der Hansestadt und ihrer Partnergemeinde Guldbourgsund hervorragend unterstreichen – so wie die Skulptur „Venskab“ des dänischen Künstlers Jesper Neergaard, die seit dem 800. Stadtgeburtstag im Jahr 2018 am Fuße des Industriedenkmals steht. Nur ein Jahr später wurde ihr Zwilling mit der Inschrift „Freundschaft“ in Dänemark installiert.

Erste Ideen für Rostocker Projekt schon 2014

Erste Ideen zur Trauung im Hafendenkmal gab es bereits 2014, die Baugenehmigung 2017. Die Fertigstellung verzögerte sich – wie viele andere Projekte – zuletzt wegen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Insgesamt kostet der Umbau zum Hochzeitskran mehr als eine Million Euro. Rund die Hälfte investiert der Verein selbst, der Rest stammt von Sponsoren und Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

