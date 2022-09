﻿Westmole in Warnemünde wird zu Gedenkort für Trauernde – passt das an einen Urlaubs-Spot?

Rund um die Westmole des Rostocker Seebades werden Rosen niedergelegt oder Namen von Verstorbenen mit weißer Farbe auf den großen Steinen verewigt. Trauernde wollen damit Abschied nehmen. Was Touristen von dem provisorischen Friedhof am Molenfeuer halten und wie Bestatter die Situation einschätzen.

Rostock. Das trübe Nass peitscht an diesem kühlen Nachmittag im September gegen die Steine an der Westmole in Warnemünde. Die Wasserspritzer landen auf den großen Brocken, die rund um den grünen Leuchtturm angelegt sind und treffen dort auf Vor- und Nachnamen von Personen oder die ein oder andere verwelkte Rose. Denn der Bereich rund um das Molenfeuer ist für die Einheimischen ein beliebter Ort, um von Verwandten und Freunden Abschied zu nehmen.

Doch passt die Melancholie des provisorischen Friedhofs zum Urlaubsfeeling am Ostseestrand? Unter Urlaubern und Einwohnern hat das Thema, besonders in den sozialen Netzwerken, für Diskussionen gesorgt. Fakt ist: Das Molenfeuer ist kein Friedhof, sondern kennzeichnet bekanntermaßen die Hafeneinfahrt für ankommende Schiffe – und es ist Zielpunkt für viele Spaziergänger.

Christian Ketz ist Betriebsleiter von MS „Undine“ und kennt die Thematik: „Wir sehen auch, dass dort Rosen und bemalte Steine hingelegt werden.“ Sein Schiff fährt in Warnemünde mehrmals täglich raus, um Seebestattungen durchzuführen. Er verstehe die Angehörigen, die dort noch einmal Abschied nehmen wollen. „Wenn jemand eine Rose dort ablegt oder einen Rosenkopf ins Wasser wirft, dann ist das eine Geste des Trauerns und das stört ja niemanden.“ Jedoch seien Kerzen oder bemalte Steine eine andere Sache. Er wünsche sich langfristig eine bessere Lösung.

Lösung für Warnemünde: „Es betrifft uns irgendwann ja alle mal“

„Es fehlt einfach ein richtiger Gedenkort oder eine Stele in der Nähe der Mole“, sagt Ketz. Damit es geregelter und kultureller sei. „Da könnten die Leute dann auch zusammenkommen – beispielsweise am Totensonntag.“ Dann seien die Trauernden zudem mehr in der Gesellschaft integriert. „Es betrifft uns irgendwann ja alle mal.“

Angehörige von Verstorbenen legen Blumen, aber auch bemalte Steine rund um das Molenfeuer in Warnemünde nieder. © Quelle: Frank Söllner

Doch bisher ist nichts in der Richtung passiert, obwohl es nach Angaben von Alexander Prechtel schon mehrfach Thema im Ortsbeirat war, für den er selbst lange Jahre als Vorsitzender tätig war. Das Thema sei auch schon der Stadt vorgelegt worden, weiß Prechtel. Denn „bei viel Wind werden die Rosen an den Strand angespült. Das ist in dem Bereich, wo sich die Touristen bewegen, vielleicht nicht ideal.“

Rostock: „Bei Wind werden die Rosen an den Strand angespült“

Jeder habe davor Respekt, aber gerade in der Sommersaison sei das dort schwierig. Bei der Stadt Rostock sei das derzeit jedoch kein Thema, bestätigt Stadtsprecher Ulrich Kunze. „Im Rathaus sind noch keine Beschwerden angekommen.“ Man sehe es dort noch sehr gelassen.

Und was sagen die Urlauber? Birgit Wolf kann die Diskussion nicht verstehen. „Sie ist überflüssig.“ Der 47-Jährigen sind die bemalten Steine und Blumen nicht negativ aufgefallen. „Sie stören mich überhaupt nicht. Ich finde das eher interessant.“ Ihr Appell: „Lasst doch bitte die Trauernden in Ruhe!“

Urlauberin Britta Quetschlich (52) aus Berlin stören die bunten Steine und Blumensträuße am Rand des Weges gar nicht. © Quelle: Frank Söllner

Britta Quetschlich aus Berlin war am Wochenende an der Westmole unterwegs. Ihr seien die bemalten Steine und niedergelegten Blumen auch aufgefallen. „Mich stören die bunten Steine und die Blumensträuße am Rand des Weges überhaupt nicht“, sagt die 52-Jährige. „Eigentlich fallen die doch kaum auf.“ Sie befürworte, dass dort Menschen zum Trauern hinkommen. „Wo sollen sie nach einer Seebestattung sonst auch hin?“

Urlauberin Birgit Wolf (47) aus Berlin kann die Diskussion um den provisorischen Friedhof nicht verstehen. © Quelle: Frank Söllner

Tatsächlich gibt es eine Möglichkeit für Trauernde, den Ort der Bestattung zu besuchen: „Wir haben in der Vergangenheit auch schon Gedenkfahrten zu den Bestattungsorten in der Ostsee angeboten“, sagt Ketz von der „Undine“.

Seebestattungen in Warnemünde: „Kapitäne von morgens bis abends unterwegs“

Doch nicht jeder sei damit zufrieden, weiß Torsten Lange, Vorsitzender des Bestatterfachverbands Mecklenburg-Vorpommern: „Der fehlende Trauerort ist tatsächlich ein Problem.“ Er plädiere daher dafür, dass das im Vorfeld in der Familie ernsthaft besprochen werde. „Am Ende müssen ja die Angehörigen damit zurechtkommen.“ So etwas könne im Nachhinein immer zum Problem werden. „Wünschenswert wäre, wenn man sich im Vorfeld bewusst ist, was passiert und in der Familie eine gute Entscheidung trifft“, sagt Lange.

Verband in MV: Seebestattungen machen rund fünf Prozent aus

Diese Entscheidung wird in Teilen der Bevölkerung immer wieder getroffen. Nach Angaben des Bestatterverbands machen Seebestattungen rund fünf Prozent der bundesweiten Bestattungen aus. „Das hat unterschiedliche Gründe, warum diese Form gewählt wird. Oft haben die Personen eine Affinität zur See oder sie haben gerne Urlaub am Wasser gemacht“, sagt Lange. Ein Sprecher einer Seebestattungsreederei in Warnemünde spürt sogar einen Aufwärtstrend. „Es wird schon immer beliebter. Unsere Kapitäne sind jedenfalls von morgens bis abends unterwegs, solange ausreichend Licht vorhanden ist.“