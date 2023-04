﻿Wettbewerb in Warnemünde: Sandburg-Bauer können Preise von Karls und Zoo gewinnen

Rostock-Warnemünde. Wer Lust hat, mal so richtig was in den Sand zu setzen und dafür auch noch belohnt zu werden, ist demnächst in Warnemünde richtig.

Frei nach dem Motto „Auf die Schippe, fertig, los“ findet im Ostseebad am 6. Mai 2023 der Sandburgenwettbewerb statt. An diesem Tag gehört der Strand am Aufgang 4 und 5 ganz den kleinen und großen Burgfräuleins und Schlossherren. Die dürfen sich kreativ austoben: Ob Auto, Tier oder Fantasieskulptur – gebaut werden darf, was gefällt.

Los geht es um 13 Uhr mit der Verteilung von Eimerchen und Schippen und der Vergabe der fünf mal fünf Meter großen Baufelder. Um 13.45 Uhr wird die Jury vorgestellt und von 14 bis 16 Uhr heißt es: „Buddeln, was die Schippen hergeben“.

Attraktive Preise vom Rostocker Zoo und Karls Erdbeerhof

Ob allein, zu zweit oder als Team – Mitmachen lohnt sich: Auf die besten Baumeister warten attraktive Preise, unter anderem vom Zoo Rostock und Karls Erdbeerhof in Rövershagen. Um 17 Uhr werden die Gewinner gekürt. Wer beim Kampf um den Sieg hungrig wird, kann Buddelpausen einlegen und sich in der Strandoase Treichel stärken. Hilfsmittel und Deko sind den Burgenbauern übrigens erlaubt – mit Ausnahme von Baggern und Radladern natürlich.

Anmeldung für den Contest am Strand

Um sich einen der Teilnehmer-Plätze zu sichern, kann man sich in den Touristinformationen von Rostock und Warnemünde oder unter der Email veranstaltungen-tzrw@rostock.de (mit Betreff „Sandburgenwettbewerb Warnemünde“) anmelden. Je nach Auslastung können Nachwuchsarchitekten gerne auch spontan vorbeischauen und mitbuddeln.