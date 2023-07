﻿Zehn Tage Arbeit für drei Stunden Roland Kaiser: Wie der Rostocker Iga-Park zur Konzertbühne wurde

Rostock. Sonntagnachmittag. Die Sonne brennt im Iga-Park und schwitzende Männer schleppen bereits seit dem frühen Morgen Gitter, Traversen und Podeste. Die Bühne, auf der am Vorabend Roland Kaiser und seine Band gespielt haben, ist schon nicht mehr zu sehen. Maik Nehring ist zufrieden. Hinter ihm liegt eine arbeitsreiche Woche mit wenig Schlaf. Damit derartige Konzerte stattfinden können, arbeiten hunderte Menschen hinter den Kulissen fast zehn Tage lang. Nehring ist der Technische Produktionsleiter, der im Auftrag des Konzertveranstalters Semmel Concerts für alles verantwortlich ist. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, von der Planung bis zur Umsetzung.

Sonntagnachmittag: Produktionsleiter Maik Nehring (r.) und sein Assistent Maik Dümmler stehen im Iga-Park. Die Bühne ist bereits abgebaut. Die Aufräumarbeiten werden aber noch bis mindestens Mittwoch dauern. © Quelle: Ove Arscholl

Bei Gewitter heißt es Zwangspause im Iga-Park

Von der jeweiligen Produktion bekommt Nehring eine sogenannte Bühnenanweisung. Sie ist sein Leitfaden für die Arbeit. „Hier stehen alle Anforderungen für das jeweilige Konzertereignis drin“, erklärt er. Wie groß die Bühne sein muss, welche Lasten sie tragen soll. Hier gibt es auch Anforderungen für Stromanschlüsse, Sicherheitspersonal, Catering, Dresscodes, Garderoben, Absperrgitter, Parkplätze für die Crew, Toiletten. „Jeder Künstler ist mit einer Tour-Crew unterwegs, die am Veranstaltungstag bestimmte Bedingungen vorfinden muss“, sagt Nehring. Er muss zunächst für das Grundgerüst sorgen – das hat in diesem Fall schon am vergangenen Montag begonnen. Seitdem waren Bühnenbauer damit beschäftigt, die 32 Meter breite und 13 Meter tiefe Bühne aufzubauen. Eine Herausforderung ist dabei das Wetter. Regen ist nur unangenehm. Bei Gewitter muss die Arbeit unterbrochen werden.

„Wir gelten hier als ‚Windzone 3 Küste‘“, sagt Nehring. Das erfordere eine bestimmte Statik, denn auch die potenzielle Windlast muss berechnet werden. Schließlich muss die Bühne, die allein etwa 60 Tonnen wiegt, am Ende auch noch bis zu 23 Tonnen an Technik halten, die im Dach hängt.

Für alles, was hängt, sind beim Bühnenbau sogenannte Rigger zuständig. Nehring ist selbst Hausrigger in der Rostocker Stadthalle. Dort weiß er genau, wo er wie viel Gewicht an die Decke hängen darf. Bei Open-Air-Konzerten im Iga-Park muss das Bühnendach entsprechend konzipiert werden. Die aus Berlin angereisten Rigger arbeiten nach Nehrings Plan, sobald das Dach fertig gebaut ist. Das Dach wird am Boden zusammengebaut und später auf die richtige Höhe gezogen – dafür dürfen maximal 15 km/h Wind sein.

Mittwoch: Bühne und Bühnendach stehen bereits. Jetzt kann das Rigging beginnen. © Quelle: Ove Arscholl

Krisenstab für den Notfall

Neben dem Bühnenbau organisiert Nehring auch das Sicherheitskonzept, den Einlass, das Cateringkonzept und hält Kontakt zu den Behörden. „Alles, was auf dem Gelände passiert, kann ich verantworten, aber hinterm Iga-Park hört meine Zuständigkeit auf“, sagt er. Deswegen arbeitet er eng mit Polizei und Verkehrsverbund zusammen, bespricht Besonderheiten, Straßensperren, veränderte Taktzeiten der Bahnen. Und Nehring bildet einen Krisenstab mit Vertretern von Behörden, Verkehrsverbund, Veranstalter, Feuerwehr, Iga-Park für unvorhergesehene Ereignisse, die die Veranstaltung gefährden könnten – etwa Unwetter.

Am Donnerstagabend war es geschafft: Mehr als drei Kilometer Kabel sind zwischen Bühne und den Mischpulten der Licht- und Tontechniker verlegt. 550 Meter Absperrgitter sind verbaut, sechs Kilometer Bauzaun gestellt, 100 Lautsprecher mit 54 000 Watt Leistung installiert, Stromanschlüsse mit 1000 Kilowatt stehen bereit, fünf Kilometer Stromkabel sind verlegt.

Bis zu 70 Leute arbeiten unter Nehrings Führung. Wenn die Tour-Crews kommen, sind es noch einmal 50 bis 70 mehr. Hinzu kommen Catering-Mitarbeiter und rund 130 Security-Kräfte. „Alle sind hoch motiviert in dem Job – und dabei ist es uns egal, wer am Ende auftritt. Wir sind Dienstleister für die Künstler“, so Nehring und betont: „Ohne die vielen Aufbauhelfer würde kein Konzert stattfinden!“

Am Wochenende stehen die nächsten Konzerte an. Am Freitagabend spielt die britische Rocklegende Jethro Tull im Iga-Park und am Sonnabend sind bei Ben Zucker wieder Schlager angesagt.

Während des Konzerts geht die Arbeit weiter

Wenn das Konzert beginnt, macht Nehring einen Rundgang übers Gelände, verschafft sich einen Eindruck, ob alles ordentlich läuft, die Besucher zufrieden sind. Das ist der Moment, in dem er selbst kurz etwas von der Show mitbekommt. Doch dann muss das Ende vorbereitet werden – die Einlassgitter müssen weg, damit später alle zügig nach Hause kommen, und bereits wenige Minuten nach der letzten Zugabe beginnen die Arbeiter wieder mit dem Abbau der Technik.

Die Roland-Kaiser-Band verabschiedet sich von Rostock. Von links: Joachim Radloff, Zora Neo, Paula Möller, Billy King, Sherita Jacklyn, Christiane Eiben, Roland Kaiser, Tina Tandler, Lee Caspi, Ferdinand Kimer, Ceballo Brian Oslen, Acosta Abreu Lisbel, Frieda Meyer, Alex Wende, Detlef Goy und Ingolf Kurkowski. © Quelle: Ove Arscholl

Am Sonntagnachmittag ist die Bühne komplett zerlegt und kann am Montag abtransportiert werden. Nehrings Fazit ist positiv. „Es lief alles weitgehend wie geplant, auch die Versorgung mit Getränken hat funktioniert und die Toilettensituation war okay.“ Bis Mittwoch oder Donnerstag wird auch das letzte Material vom Wochenende verschwunden sein. Dann hat Nehring zwei Tage Pause – bis der Aufbau der nächsten Bühne beginnt. Ben Zucker tritt am 15. Juli im Iga-Park auf.

