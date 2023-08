﻿Wie die Hanse Sail in Rostock die Wirtschaft ankurbelt: 50 000 Liter Bier und kiloweise Bratwurst

Rostock. Mit Beginn der Hanse Sail am Donnerstag flattern nicht nur die Segel, sondern auch die Scheine in die Kassen der regionalen Wirtschaft: Auch in diesem Jahr dürfte das Seglerfest der Hansestadt einen zweistelligen Millionenumsatz bescheren.

Vor allem profitieren die Hotelbetreiber, die sich zur Hanse Sail regelmäßig über eine sehr hohe Auslastung freuen und entsprechend der Nachfrage auch gute Zimmerpreise erzielen können. Auch die Hersteller von Lebensmitteln und Getränken, die auf der Hanse Sail verzehrt werden, können auf gute Umsätze hoffen.

Bier läuft auf der Hanse Sail immer

Die Hanseatische Brauerei als wichtigster Sponsor der Hanse Sail setzt während der vier Festtage bis zu 1000 Fässer Bier ab – das sind insgesamt 50 000 Liter. „Das hängt natürlich auch vom Wetter und der Besucherzahl ab“, sagt Brauereisprecher Alexander Köthe. „Aber die Prognosen sind so, dass wir auf viele durstige Gäste hoffen können.“

Nicht nur der reine Absatz zählt: Auch vom Sponsoring erhofft sich die Brauerei einen Imagegewinn: „Das große Banner an der Kranbrücke im Stadthafen mit unserem Schriftzug ist ja schon so etwas wie ein Wahrzeichen der Hanse Sail“, so Köthe. Und die T-Shirts zur Hanse Sail, auf denen ebenfalls das Brauerei-Logo prangt, seien regelrechte Sammlerstücke.

Deutlich mehr Wurst als sonst

Was passt am besten zu einem kühlen Bier? Natürlich eine heiße Bratwurst. Die kommt an mehr als einem Dutzend Ständen von der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH. „Zur Hanse Sail wird deutlich mehr Rauch- und Bratwurst bestellt als sonst“, sagt Geschäftsführer Tobias Blömer.

Er gehe auch selbst auf die Bummelmeile, um sich zu vergewissern, dass sein Produkt auch gut gegrillt oder gebraten angeboten wird. „Am besten schmeckt die Bratwurst vom Holzkohlegrill“, empfiehlt Blömer, der auch Chef des Agrarmarketingvereins AMV ist. „Alle Lebensmittellieferanten in Rostock verzeichnen zur Hanse Sail ein Plus. Für die Branche in der Region ist sie das wichtigste Event nach dem Weihnachtsmarkt.“

Volle Cafés und Restaurants nur im Umkreis der Hanse Sail

Durchwachsen sieht es dagegen in der Gastronomie aus: Andi Szabo, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in der Hansestadt, erklärt: „Wir merken schon, dass viele Tausend Menschen zusätzlich in der Stadt sind. Das beschert den Restaurants und Cafés deutlich mehr Laufkundschaft.“

Allerdings sei das vor allem auf die nähere Umgebung des Stadthafens und Warnemünde begrenzt. „Außerhalb dieser Areale ist es zur Hanse Sail sogar teilweise eher flau“, so Szabo. Das sonst so beliebte Szeneviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt sei während des Seglerfestes fast schon ein Geheimtipp, sagt der Gastwirt, der dort selbst sein Restaurant „Käthe“ betreibt.

Einzelhandel: Kaum spürbare Effekte durch Hanse Sail

Auch der Einzelhandel profitiere nur sehr begrenzt von der Hanse Sail, sagt Peter Magdanz vom City-Kreis Rostock. „Für die meisten Händler ist die Hanse Sail kaum spürbar, denn sie findet im Stadthafen statt und viele Besucher scheuen davor zurück, die breite L 22 zu überqueren und in die Innenstadt zu gehen.“ Lediglich in einigen Branchen, wie dem Souvenirverkauf, sei eine gesteigerte Nachfrage festzustellen.

Immerhin gebe es auch keine negativen Effekte, wie vielleicht zu erwarten wäre: Denn durch die angespannte Verkehrssituation und die Menschenmassen in der Stadt könnten ja auch „normale“ Kunden abgeschreckt werden. Das sei aber nicht der Fall, konstatiert Magdanz: „Wir profitieren nicht von der Hanse Sail, leiden aber auch nicht unter ihr.“

