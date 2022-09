﻿Wie hart trifft die Energiekrise Rostock im Winter? Darauf bereitet sich die Hansestadt vor

Rostock. Die Angst vor kalten Heizungen im Winter oder flächendeckenden Stromausfällen aufgrund der Energiekrise ist in Rostock groß. Um das Ausmaß des Gasmangels aufgrund ausbleibender Lieferungen aus Russland und der Inflation für die Hansestädter abzuschätzen, hat ein Krisenstab ein mögliches Szenario für die größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns skizziert. Auch wenn Rostock wohl nicht vom Schlimmsten ausgehen muss – viele Fragen bleiben trotzdem offen.

Keiner habe mit so einer Krise Erfahrung – das stellte Rostocks amtierender Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski gleich zu Beginn der Fachkonferenz zur Energiearmut am Mittwochnachmittag im Rathaus deutlich hervor. „Wir fahren auf Sicht und deshalb werden wir auch nicht auf alle Fragen eine Antwort haben“, sagte der Sozialdemokrat. Eines sei aber klar: „Wir als Stadtgesellschaft müssen in dieser schweren Zeit zusammenhalten. Niemand soll einem anderen seine Energie neiden“, betonte von Wrycz Rekowski.

Experten einig: Rostock hat im Winter genügend Gas

Denn nach aktuellen Einschätzungen der Experten gebe es dafür auch keinen Grund. Auch wenn die Lage am Energiemarkt angespannt sei, werde es in diesem Winter genügend Gas in Rostock geben. Auch die Fernwärme sei gesichert. „Allein die Abwärme des Kohlekraftwerkes reicht im Ernstfall aus, dass niemand seine Wohnung verlassen muss und Wärmestuben Realität werden müssten“, betonte der amtierende Oberbürgermeister. „Wir hoffen aber auch darauf, dass der Winter nicht so kalt wird“, ergänzte Ute Römer von den Rostocker Stadtwerken. „Lange Kälteperioden von minus zehn Grad Celsius oder weniger könnten problematisch werden.“ Die hätte es aber schon lange nicht mehr in Rostock gegeben.

Ute Römer von den Stadtwerken Rostock stellte am Mittwoch bei der Fachkonferenz zur Energiearmut in Rostock den schwierigen Energiemarkt vor. © Quelle: Ann-Christin Schneider

Trotzdem komme es auf jede gesparte Kilowattstunde an, um den Kostendruck abzuschwächen, stellte die Vorständin klar. 1700 Euro hätte eine Kilowattstunde Gas oder Strom bereits in der Spitze gekostet – ein Anstieg von etwa 1000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, gab die Vorständin zu. Kunden müssten sich darauf einstellen, dass die Preise um mehrere hundert Euro im Jahr steigen werden.

Flächendeckende Stromausfälle drohen in Rostock nicht

Auch bei den Rostocker Stadtwerken wird es zum 1. Januar 2023 eine Preiserhöhung geben. „Diese werden aber noch verhältnismäßig moderat ausfallen“, sagte Ute Römer. „Wir kaufen Energie für drei Jahre im Voraus ein. Das heißt, wir sind für die nächsten eineinhalb Jahre noch gut aufgestellt.“ Eine genaue Zahl nennt sie aber nicht.

Flächendecke Blackouts sind ebenfalls laut dem ermittelten Szenario durch den Krisenstab keine Gefahr. Wie Michael Allwardt, Abteilungsleiter Einsatzvorbereitung beim Brandschutz- und Rettungsamt in Rostock, ausführte, sichern im Notfall autarke Einheiten die Energieversorgung und die Kommunikation der kritischen Infrastruktur ab. Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser könnten so beispielsweise ohne größere Einschränkungen weiterarbeiten.

Jeder Rostocker soll beim Energiesparen mitmachen

Viel mehr Sorgen bereitet dem Rathaus aber, wie das Ganze finanzierbar bleiben soll – sowohl für die Stadt als auch den Bürger. Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) rief die Rostocker dazu auf, ihren eigenen Energiebedarf zu hinterfragen. „20 bis 25 Prozent sind in jedem Haushalt möglich“, sagte er. Mit sogenannten Energiesparties am 23. September in Toitenwinkel und am 30. September in Schmarl sollen den Rostockern einfache Einsparmöglichkeiten gezeigt werden, durch die man nicht auf Komfort verzichten muss.

Was Kleinigkeiten bewirken können, zeigen zum Beispiel die Tipps des Arbeitsförderungs- und Fortbildungswerkes (AFW). Den Fernseher nicht im Stand-by zu lassen, spare beispielsweise 28 Euro im Jahr ein, das Handyladekabel aus der Steckdose zu ziehen, sorgt nochmal für ein Plus von 7 Euro jährlich. Wer Duschsparköpfe einbaut, kann sogar mehr als 150 Euro im ersten Jahr rausholen. Seit 2017 bietet das AFW Stromsparchecks im eigenen Zuhause an. „Aktuell haben wir dafür eine lange Warteliste“, sagte Kerstin Bergfelder.

Auswirkungen der hohen Kosten noch unklar

Denn gerade die Ärmsten trifft die Energiekrise besonders hart. Laut Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) sind Rostock bei Hilfen aber größtenteils die Hände gebunden. „Wir haben keine Regelungskompetenz, um beispielsweise Hartz-4-Empfänger zu entlasten. Die liegt allein beim Bund.“ Auch drohen Geringverdiener und Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen sich durch die Energiekrise unverschuldet zu verschulden.

Chris von Wrycz Rekowski sprach von einem „fürchterlichen Einfluss“, den die hohen Energiepreise auf Rostock haben könnten. Im Ernstfall könnte es zu Rettungsschirmen für Unternehmen, steigende Kosten im Nahverkehr oder katastrophale Auswirkungen auf das Vereinsleben kommen. Das Rathaus will darauf vorbereitet sein – was genau aber wirklich relevant wird, könnten nur die nächsten Monate zeigen.