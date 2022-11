﻿Wie voll sind Rostocks Spielplätze aktuell? Stadt plant digitale Landkarte

Geprüft wird im Rostocker Rathaus zudem, an welchen Spielplätzen neue Toiletten entstehen könnten und was sie die Stadt kosten würden. In den nächsten Jahren sollen fast 40 neue Anlagen in der Hansestadt gebaut werden.

Der Spielplatz am Reifergraben in Rostock steht hoch in der Gunst der Nutzer.

Rostock. Zwei Spielplätze pro Stadtteil will Rostock in den kommenden fünf Jahren komplett neu bauen oder maßgeblich modernisieren. Das sind fast 40 Anlagen, auf denen künftig alle Generationen gleichermaßen auf ihre Kosten kommen sollen. So sehen es die Pläne des zuständigen Amts für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen vor.

Denn statt Spielplätze für bestimmte Altersgruppen zu bauen – wie bisher – gilt nun das Credo, Angebote für Nutzer von 0 bis 100 Jahren zu schaffen. Bisher gibt es laut Angaben der Stadtverwaltung 235 öffentliche Spielplätze in Rostock. Sie umfassen eine Fläche von rund 16 Hektar.

Digitale Landkarte statt Spielplatz-App in Rostock

Damit die zahlreichen be- und entstehenden Anlagen in Rostock künftig noch besser gefunden werden, will die Stadt eine digitale Spielplatzlandkarte erstellen. Die soll jeden Spielplatz mit Namen und Foto zeigen und tagesaktuelle Informationen zu Besucherdichten liefern. So können Eltern überprüfen, wie voll es gerade auf der Anlage ihrer Wahl ist, schon bevor sie mit dem Nachwuchs losgehen.

Auch ein Feedback zum Zustand sollen Nutzer auf der Webseite eintragen können. Die Idee, eine eigene App zu diesem Zweck zu entwickeln, wurde aus Kostengründen verworfen.

Neue Toiletten für unbeschwerten Spielspaß in Rostock

Ebenfalls untersucht wird laut Angaben aus dem Rathaus, auf welchen Spielplätzen öffentliche Toiletten aufgebaut werden können. Die wünschen sich viele Eltern für einen unbeschwerten Aufenthalt mit ihren Kindern. Klar ist aber auch, dass nicht nur der Bau der Anlagen, sondern auch der Betrieb finanziert werden muss, heißt es deutlich in den Ausarbeitungen der Stadtverwaltung. Das letzte Wort hat auch in diesem Fall die Rostocker Bürgerschaft.

Die soll das fertige Konzept im Sommer auf den Tisch bekommen. Es hätte eigentlich bereits im Frühjahr 2022 fertig sein sollen, doch Amtsleiterin Ute Fischer-Gäde bat bei der Bürgerschaft um Aufschub. Fest steht bereits, dass in den kommenden fünf Jahren fast 40 Spielplätze im gesamten Stadtgebiet modernisiert oder komplett neu gebaut werden sollen. Im Schnitt kommen dabei zwei neue Anlagen auf jeden Stadtteil.

