Noch immer streiten die Universitätsmedizin Rostock und das Südstadtklinkum um den Standort des neuen Kinderkrankenhauses. Ein Treffen zwischen den Beteiligten soll es im April geben – eine eigene Arbeitsgruppe hingegen nicht.

Rostock/Schwerin. Die Debatte um das geplante Eltern-Kind-Zentrum in Rostock, sie nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem es einige Zeit still geworden war, gab es nun wieder Gespräche zwischen den Beteiligten, der Universitätsmedizin und der Südstadtklinik, wie Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) am Mittwoch der Bürgerschaft erklärte. Ein Treffen mit der Landesregierung in Schwerin sei für den April anberaumt.