﻿Wieder Streik bei der Deutschen Post in MV: Es wird nicht der letzte sein

Auch wenn Streiks oft mit Ärger für die Bevölkerung verbunden sind, so haben die Beschäftigten der Deutschen Post in MV jedes Recht dazu. Denn aufgrund der anhaltenden Krisen ist das Thema Lohn wichtiger denn je. Das wird auch andere Unternehmen treffen, kommentiert OZ-Redakteurin Ann-Christin Schneider.

Rostock. Ich gebe es zu – auch ich warte gerade auf eine langersehnte Postsendung. Doch sich jetzt über den Streik der Zustellerinnen und Zusteller in MV aufzuregen, die am Montag erneut die Arbeit niedergelegt haben, liegt meiner Meinung nach trotzdem nicht nahe. Es ist ihr gutes Recht, Druck auf die Deutsche Post bei den kommenden Tarifverhandlungen am 8. und 9. Februar auszuüben.