﻿Kunsthalle Rostock zeigt nach Sanierung Werke aus der Sammlung

Am 6. Mai öffnet die Kunsthalle Rostock nach dreijähriger Sanierung wieder seine Tore. Das Museum am Schwanenteich plant 2023 sechs Ausstellungen plus Überraschungen.

