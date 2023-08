Kostenfrei bis 18:17 Uhr lesen

Bau-Projekte in der Boddenstadt

Die Wohnungsbaugesellschaft Barth (Wobau) baut in den kommenden Jahren mehr als 100 neue Wohnungen in der Stadt. So sollen am Vogelsang (Bild), am Sportwall und an Chausseestraße neue Quartiere entstehen – der Großteil mit Mietwohnungen. Die Kaltmieten sollen bei 17 Euro pro Quadratmeter liegen.