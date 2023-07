Beliebte Treffpunkte der Hansestadt

In Rostock zählen Kioske, Imbisse und Buden zu beliebten Treffpunkten. Die OZ stellt einige von ihnen in einer Serie vor. Nun an der Reihe: der „Klopstocker“ am Goetheplatz. Er war zuletzt ein halbes Jahr geschlossen. Der Kiosk hatte auch schon namhaften Besuch.