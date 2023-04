﻿Windböe beschädigt riesige Trauerweide in Warnemünde: Ast kracht auf Wohnhaus

Konzerte in MV

Nach zwei Verschiebungen wegen Corona tritt die DDR-Kultband Karussell am 30. April in Wismar auf. Die OZ sprach vorab mit Mitgründer Wolf-Rüdiger Raschke. Im Interview verrät er, was sich in der Band geändert hat und warum er sich mit 76 Jahren noch nicht zur Ruhe setzen will.