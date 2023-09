﻿Windkraft-Ausbau „verschleppt“: So viele Windräder sind in MV noch geplant

Greifswald/Schwerin. Gabriele Necke gibt offen zu, dass sie frustriert ist – frustriert von den Landesbehörden in MV. Seit fast zwölf Jahren arbeitet Necke für den Windparkentwickler UKA in Rostock. Das Unternehmen hat große (Ausbau-)Ziele. Doch trotz der neuen Vorgaben der Bundesregierung für den Windkraftausbau liegen viele Projekte auf Eis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UKA ist deshalb vor Gericht gezogen. Und dort sind die Rostocker Windparkentwickler längst nicht mehr die einzigen: Allein vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald sind, so ein Sprecher auf OZ-Anfrage, derzeit 21 Klagen gegen Behörden in MV anhängig – alle wegen „Untätigkeit“, weil das Land den Windkraftausbau verschleppt.

Genug Strom für Schwerin

Am Dienstag ging es in Greifswald gleich um drei Projekte von UKA aus Rostock. Ein Urteil steht noch aus. Beklagt in allen Fällen: das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU). Eine Behörde, die dem Umweltministerium von SPD-Minister Till Backhaus untersteht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Necke und ihr Team planen im Westen des Landes insgesamt 17 neue Windräder. Gemeinsam mit Partnern wie dem Energieversorger Wemag, in Windparks bei Passow sowie bei Herzberg-Granzin. UKA-Planerin Necke: „Wir wollen damit genug sauberen Strom für bis 85 000 Haushalte erzeugen.“ Die Windenergie aus den drei Projekten würde rechnerisch reichen, um Schwerin komplett zu versorgen.

Lahme Ämter gefährden Energiesicherheit

Seit vier Jahren aber herrscht Stillstand: Seit 2019 habe das StALU alle Unterlagen von UKA vorliegen. „Es frustriert, fertig geplante Windparks nicht realisieren zu können, weil die zuständige Behörde nicht über unsere Anträge entscheidet.“ Für die betroffenen Unternehmen werden die langen Genehmigungszeiträume zunehmend auch wirtschaftlich zu einem Risiko: Allein UKA hat bereits „mehrere Hunderttausend Euro“ für Planungen und Gutachten ausgegeben.

Der Rostocker Projektentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) verklagt das Land. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Necke weiter: „Lieber wäre uns, den Genehmigungsstau mit vereinten Kräften zu lösen. Aber wir wissen uns aktuell nicht anders zu helfen, als unsere Rechte vor Gericht geltend zu machen“, so Necke. Das Amt will sich mit Blick auf die laufenden Gerichtsverfahren nicht zu den drei Projekten äußern. Im Bundesschnitt dauert die Genehmigung für neue Windparks 24 Monate, MV braucht mehr als 36. Eigentlich sind die Behörden verpflichtet, binnen sieben Monaten zu entscheiden. Erst im Februar hatte das OVG das StALU gezwungen, endlich über einen Windpark zu entscheiden.

Drei Atomkraftwerke „in der Pipeline“

Insgesamt 1835 Windkraftanlagen gibt es in MV. Trotz aller Beteuerung ist der Ausbau der Windkraft in MV fast zum Erliegen gekommen: Bis zur Jahresmitte wurden landesweit nur zwölf neue Windräder aufgebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben des Windenergie-Netzwerks in MV befinden sich derzeit fast 1000 neue Windräder im Genehmigungsverfahren. Backhaus’ Ministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zum Genehmigungsstau.

OZ