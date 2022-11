Wintereinbruch in MV: Schnee und Hagel sorgen für Unfälle auf Autobahnen

Der plötzliche Wintereinbruch in Mecklenburg-Vorpommern mit Schnee-, Hagel- und Graupelschauern hat zu glättebedingten Unfällen auf Autobahnen geführt. Was die Polizei berichtet.

Graupel-, Schnee- und Hagelschauer haben am Samstagvormittag in mehreren Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt.

Rostock. Graupel-, Schnee- und Hagelschauer haben am Samstagvormittag in mehreren Teilen Mecklenburg-Vorpommerns zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen geführt. Der Winterdienst war im Dauereinsatz. Laut Polizei kam es aufgrund der Witterung auf den Autobahnen 19, 20 und 24 zu Verkehrsunfällen, die in den meisten Fällen aber glimpflich abliefen.

So stießen gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Kessin und Rostock-Süd zwei Autos zusammen. Der Fahrer eines Audis wurde nach Polizeiangaben vom plötzlich einsetzenden Hagelschauer derart überrascht, dass er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Audi des jungen Mannes, der zusammen mit einer jungen Frau unterwegs war, geriet ins Schleudern und rammte eine Leitplanke.

Winterdienst im Einsatz

Dabei kollidierte der Audi noch mit dem Renault einer Frau. Beide Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nach dem Unglück rückten mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei zur Unfallstelle aus. Alle drei beteiligten Personen wurden von den Rettern behandelt. Niemand erlitt jedoch solch schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus hätte transportiert werden müssen. Die Polizei regelte den Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbei. Der Winterdienst war besonders im Bereich der Kessiner Senke im Einsatz, um Streusalz zu verteilen.

Auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Kessin und Rostock-Süd stießen zwei Autos zusammen. © Quelle: Stefan Tretropp

Weitere glättebedingte Verkehrsunfälle ereigneten sich auf der A 20 Höhe des Rastplatzes Fuchsberg, auf dem Kreuz Wismar sowie auf der A 24. Schwere Personenschäden meldete die Polizei in allen Fällen bislang nicht.

Von Stefan Tretropp