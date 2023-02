﻿Mehr als 200 Läufer starten beim Winterlauf im Rostocker Zoo trotz Schnee

Trotz schlechtem Wetter liefen 200 Teilnehmer des 8. Rostocker Winterlaufs am 25. Februar durch den Barnstorfer Wald und den Rostocker Zoo, teils bis zu zehn Kilometer. Die Spendenerlöse der Veranstaltung gehen an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Rostock. Schneefall, starker Wind und eisige Temperaturen: Das Wetter beim 8. Rostocker Winterlauf lud nicht unbedingt zum entspannten Joggen ein. Trotzdem ließen die Teilnehmer es sich nicht nehmen, für einen guten Zweck an die Startlinie zu gehen. Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer liefen am Samstagvormittag teils mehrere Runden durch den Rostocker Zoo. 1364 Euro an Spendengeldern kamen bei der Veranstaltung zusammen. Die Erlöse sollen vollständig an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gehen.

Eine Rundstrecke durch und um den Zoo ging 2,5 Kilometer und startete und endete am Wikingerspielplatz auf dem Zoogelände. Bis zu vier Runden konnten die Teilnehmenden entweder laufen oder gehen. Auch zahlreiche Nordic Walker waren dabei. Die Teilnahmegebühren werden zu 100 Prozent für den Spendenzweck genutzt.

Winterlauf durch Zoo ist Saisonauftakt für Läufer

Den Startschuss für den Lauf gaben Zoodirektorin Antje Angeli und Sven Zimmermann-Rieck, Vorsitzender des Laufvereins TC Fiko Rostock, welcher das Event organisiert. „Das ist immer ein schöner Saisonauftakt für die Läufer“, findet Zimmermann-Rieck. Nicht nur bei den Rostockern käme die Veranstaltung gut an. „Ich habe auch viele Läufer aus anderen Ortschaften wie Laage und Graal-Müritz gesehen“, sagt er.

Spaß mit Schnee und Otto Eisbär beim 8. Rostocker Winterlauf durch den Zoo. © Quelle: Rostocker Zoo/Joachim Kloock

Mit dabei war auch Danny Michaelis. Der Rostocker bereitet sich aktuell auf einen Marathon vor. „Da passte der Winterlauf ganz gut, um mal zu sehen, wo ich konditionell gerade stehe“, so der 44-Jährige. Der Rostocker lief an diesem Tag die maximale Rundenzahl und damit zehn Kilometer. Der Spendenaspekt ist ihm dabei wichtig. Er betont: „Es ist ganz wichtig, solche Anlässe zu nutzen, um einen guten Zweck zu erfüllen.“

Mit dem Kinderwagen beim Rostocker Winterlauf dabei

Etwas gemächlicher ließen es Swantje Warnemünde und ihr Partner Tom Kuske angehen. Sie schoben den Kinderwagen ihrer zwei Monate alten Tochter für eine Rundstrecke. „Wir hatten auf jeden Fall Spaß“, so die junge Mutter. „Und der Spendenzweck ist auch sehr gut und wichtig.“

Claudia Horn und ihr zehnjähriger Sohn Felix sahen das ähnlich. „Es hat Spaß gemacht und es war für einen guten Zweck – deshalb waren wir dabei“, sagte die Läuferin. „Der Spaß am Sport und der Wohltätigkeitsgedanke stehen im Vordergrund“, findet auch Christian Köhlers, Moderator der Veranstaltung.

Rostocker Winterlauf: Veranstalter arbeiten lange zusammen

Seit 2014 organisieren der Rostocker Zoo und der TC Fiko den Winterlauf. Die Idee entstand aus einer ungünstigen Bausituation im Barnstorfer Wald, erzählt Direktorin Antje Angeli. Durch den damaligen Bau des Darwineums musste ein Teil der üblichen Trainingsstrecke des Laufvereins abgesperrt werden.

„Das rief, sagen wir mal, etwas Unmut hervor“, scherzt Angeli. Nachdem der Bau abgeschlossen war, entschieden sich beide Parteien, sowohl den Zoo als auch die Parkanlage für eine gemeinsame Laufveranstaltung zu nutzen. Die Zoochefin: „Von da an hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit aufgebaut.“