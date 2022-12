﻿Wintermärchen in Warnemünde: Erlebnisreiche Tipps für die kalte Jahreszeit

Es gibt auch in der Nebensaison einiges in Warnemünde zu erleben. Ob an Land oder im Wasser – hier sind die Highlights und besten Tipps .

Rostock-Warnemünde. Mit dem Einkehren des letzten Kreuzfahrtschiffs ist der Winter auch an der Ostseeküste angekommen. Doch neben Strand, Sonne, Spaß im Sommer hat Warnemünde auch in der kalten Jahreszeit einiges zu bieten. Von passionierten Glühweintrinkern über Kulturinteressierte bis zu leidenschaftlichen Naturfans – es ist für alle etwas dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Touristen und Turmleuchten

Am Neujahrestag gibt es endlich wieder das Warnemünder Turmleuchten. Ein Zusammenspiel aus Licht, Lasershow, Feuerwerk und Livemusik, welches bis zu 90 000 Menschen nach Warnemünde lockt. Dieses Mal alles unter dem Motto „Für Euch“, im Fokus steht hierbei das 125-jährige Jubiläum des Leuchtturms und der Tod von Klaus Möller. „Der langjährige Vorsitzende des Leuchtturm-Vereins zählte auf seine Mitglieder und ohne sie gäbe es auch kein Turmleuchten“, erklärt Torsten Sitte, Projektleiter der Hanseatischen Eventagentur.

Exklusive Pferderechte

Für Pferdefreunde lohnt es sich, im Winter an die Küste zu kommen. Denn in der Nebensaison zwischen dem 1. Oktober und dem 30. April ist das Reiten auch an den Stränden erlaubt, die im Sommer für die zweibeinigen Touristen reserviert sind. Hierzu gehören Abschnitte im Naturschutzgebiet Stoltera. In Markgrafenheide und Hohe Düne kann ab dem Strandaufgang 20 westwärts die Ostseeluft auf dem Pferderücken genossen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wintervergnügen 2022: Im Februar gibt es viele Reiter am Strand – so wie Gloria Tometzki auf Carlos (l.) und Virginia Schieck auf Miles. © Quelle: Ove Arscholl

Märchenhafter Weihnachtsmarkt

Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, kann nach einem Strandspaziergang zum schneebedeckten Leuchtturm einen Abstecher auf den Warnemünder Weihnachtsmarkt machen. Angesiedelt auf dem Kirchenplatz gibt es jeden Mittwoch bis Sonntag einen kleinen, aber feinen Markt zu entdecken. Musikalisch untermalt von Livekonzerten werden an den Ständen Mutzen, Kunsthandwerk, Räucherlachs und Glühwein angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es sonntags ab 16 Uhr eine Weihnachtsmann-Sprechstunde, wo Wunschzettel abgegeben und Fotos gemacht werden können.

Passend zu der märchenhaften Winterlandschaft findet im Café Ringelnatz am 15. Dezember eine Märchenlesung statt. Wer sich östlich von Warnemünde aufhält kann im Strandresort Markgrafenheide in die Fabelwelt abtauchen. Hier wird am 22. Dezember aus Märchenbüchern vorgelesen.

Der Weihnachtsmann eröffnet den Weihnachtsmarkt in Warnemünde. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wertvolle Abende in Warnemünde

Falls der letzte Glühwein nach dem Weihnachtsmarkt nicht für Erschöpfung gesorgt hat, gibt es ein vielseitiges Abendprogramm zu erkunden. Für alle Kulturinteressierten ist ein Besuch in der Kleinen Komödie ein Muss. Auf dem Spielplan der ausgelagerten Bühne des Volkstheaters Rostock stehen einige Schätze und Neuheiten.

Das Stück „Offene Zweierbeziehung“ ist eine Tragikomödie von 1983 und befasst sich mit einer betrogenen Ehefrau und Mutter. Diese findet plötzlich den Liebhaber ihrer Träume und nun leidet der untreue Ehemann. Es wird bis 29. Januar aufgeführt.

„Bonobo Moussaka“ klingt wie ein Affe im Griechenland Urlaub, ist aber ein Bestseller der belgischen Schriftstellerin Adeline Dieudonné. Unter der Regie von Bettina Lohmeyer gibt es nach der deutschen Erstpremiere im November am 10. und 11. Dezember weitere Aufführungen der Theaterfassung. In dem Stück wird anhand eines Weihnachtsfestes das heile Familienbild seziert und auf humorvolle Art und Weise die Rolle der modernen Frau infrage gestellt.

Johanna Falckner in „Bonobo Moussaka“ in der Kleinen Komödie Warnemünde © Quelle: Dorit Gätjen

Neben dem Theaterprogramm werden auch noch zwei Filme des Liwu gezeigt. „Alcarras“ führt am 6. Dezember in das warme Katalonien und einem Generationskonflikt bei der letzten Pfirsichernte. Am 3. Januar geht es von der Ostseeküste an die Adria im Winter, mit dem Film „Rimini“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fischige Fragen und feuchtfröhliche Nächte

Wer statt Hochkultur lieber Lust auf feucht, fröhliche Wissensvermittlung hat ist beim Pub-Quiz im Dock Inn an der richtigen Adresse. Jeden ersten und dritten Donnerstag wird das Rätselraten live aus dem Bunker nach Warnemünde übertragen. Ebenfalls im Dock Inn gibt es kulinarische Weiterbildungen – mit den Sushi Sessions. Hier wird vom Profi gelehrt, wie man zuhause leckeres Sushi vorbereiten kann. Vielleicht gibt es dieses Jahr ein Weihnachtsessen, abseits von Gans und Würstchen mit Kartoffelsalat.

Weihnachten auf hoher See

Von dem Fisch auf dem Teller geht es weiter aufs Wasser. Auch im Winter werden einige Hafenrundfahrten angeboten. Die Warnow-Personenschifffahrt bietet samstags am 10. und 17. Dezember eine Ausflugsfahrt auf den Rostocker Weihnachtsmarkt und zurück an. Die Blaue Flotte von Kathrin Schütt fährt zwar im Winter weniger, aber dafür sind die Schiffe passend zur Adventszeit geschmückt und es gibt Glühwein an Bord.

Zu Heiligabend ist ein besonderes Spektakel zu sehen. Beim „Weihnachtslandgang“ ankert um 11 Uhr der Weihnachtsmann mit seinem Engel auf dem Seenotkreuzer „Arkona“ vor der Vogtei und hat kleine Geschenke dabei. Für alle die Lust auf ein erfrischendes Weihnachtsfest haben, gibt es am Strand das Weihnachtsbaden der Rostocker Seehunde e.V. zu erleben. Hier stürzen sich Badefans im Weihnachtsmannkostüm in das kühle Nass.

Jedes Jahr an Halloween startet die Eisbade-Saison. Das könnten sie im Warnemünde Urlaub sein. © Quelle: Martin Börner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frieren für einen guten Zweck

Wer vor Weihnachten mit dem eisigen Meerwasser in Berührung kommen möchte, der hat jeden Freitag um 15.30 Uhr die Chance, mit den „Eisbademeisters“ in das kalte Wasser zu springen. Das fördert nicht nur die Durchblutung und sorgt für einen klaren Kopf, sondern ist auch noch für einen guten Zweck. Die „Eisbademeisters“ sammeln dieses Jahr mit dem Verein Rostocker 7 Geld für bedürftige Kinder.

Von Philippa Bouren