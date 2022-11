﻿„Heiß auf Eis“: So schön war der Wiro-Familientag in Rostock

Nach langer Corona-Pause war es am Wochenende wieder so weit: Die städtische Wohnungsgesellschaft Wiro hat zu ihrem traditionellen Familientag in der Rostocker Eishalle geladen. Zahlreiche Menschen nahmen an der coolen Eis-Party teil. Die schönsten Eindrücke vom Event.

Rostock. Das Licht in der Rostocker Eishalle ist am Samstag gedimmt. Lediglich ein paar Scheinwerfer hüllen den Raum in bunte Farben. Aus den Boxen tönen coole Pop-Songs. Zahlreiche Menschen schwingen auf der frisch polierten Fläche die Kufen im Takt. Fast schwerelos gleiten sie über das Eis – zumindest die meisten. Ein wenig aufgeregt schaut Ashly Sarti ihnen von der Tribüne aus dabei zu.

Die 21-Jährige ist noch nicht oft Schlittschuh gelaufen, liebt aber das Gefühl von Freiheit, das sich einstellt, sobald sie sich auf die Bahn begibt. Zusammen mit ihrem Bruder Gael, Papa Rafael Sarti und Mama Dominika Gornik ist sie gegen Mittag zum großen Wiro-Familienfest in die Eishalle gekommen. Ein Ausflug, ganz nach den Vorstellungen der Sprösslinge. „Wir haben immer viel Spaß, wenn wir etwas gemeinsam unternehmen“, sagt die junge Frau, während sie noch einmal ihre Schnürsenkel festzieht. Ihr Bruder drängelt: „Wollen wir endlich auf’s Eis?“

Wiro-Familientag ist Tradition in Rostock

Seit 2008 lädt die Wiro zweimal im Jahr alle Mieter in die Schillingallee ein. „Jedes Mal war’s in der Eishalle rappelvoll, hunderte Mieter kamen zu jedem Fest“, teilt Unternehmenssprecher Carsten Klehn mit. So auch diesmal wieder. Nach zwischenzeitlicher Corona-Pause freut das die Veranstalter besonders. Mit einem Coupon aus der Oktober-Ausgabe des Mietermagazins „WIRO aktuell“ können die Mieter des Wohnungsunternehmens gratis dabei sein.

Eine Chance, die sich Elisa Maria Kessler, ihr Bruder Florian Kessler und dessen Familie nicht entgehen lassen wollten. Von ihrer Mama haben sie vier Coupons geschenkt bekommen. „Die muss heute leider arbeiten, aber sie wollte, dass wir alle eine schöne Zeit miteinander verbringen können“, verrät die 22-Jährige. Auf dem Eis fühlt sie sich sichtlich wohl, dreht eine Runde nach der anderen.

Nachwuchseiskünstler in Aktion

Nichte Mia Marie (5) möchte es ihr gleichtun. Und obwohl das kleine Mädchen noch nicht so viel Übung auf dem Eis hat, schlittert sie gekonnt hinter ihrer Tante her. Immer an ihrer Seite: Mama Jasmin Kessler. Die junge Frau hat ihre Tochter stets im Blick. Stolz schaut sie der kleinen Nachwuchseiskünstlerin dabei zu, wie sie einen Fuß vor den anderen setzt. „Sie macht das richtig toll“, sagt sie schließlich mit einem Lächeln im Gesicht. Und weiter geht die Fahrt.

Eine kurze Verschnaufpause gönnen sich hingegen die beiden Freundinnen Emilia (14) und Aurelie (13). Im Zuschauerbereich haben sie ihr kleines Lager aufgeschlagen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Mädchen gemeinsam aufs Eis wagen. So oft es ihre Freizeit zulässt, unternehmen sie etwas zusammen. Einer ihrer Lieblingstreffpunkte: die Rostocker Eishalle. Viele Stunden haben sie hier schon verbracht und ihre Pirouetten geübt. „Erst letzte Woche waren wir hier. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir direkt wiederkommen wollten“, berichtet Emilia.

Großer Spaß für Groß und Klein

Nur wenige Meter weiter sitzen Max und seine Mama Marion Engels. Die Wangen des Sechsjährigen glühen. Ihre Farbe fast so rot wie seine Jacke. Er nimmt einen großen Schluck aus einem Trinkpäckchen. „Ah, das tat gut“, sagt er und streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht. „Wie ein Sausewind“ sei der kleine Mann über das Eisfeld gefegt. So berichtet es die Mama. „Wenn er einmal Fahrt aufgenommen hat, ist es schwer, ihn wieder zu bremsen“, sagt die Rostockerin belustigt.

Erst als die Besucher gebeten wurden, die Fläche kurzzeitig zu verlassen, damit diese erneut poliert werden konnte, ist es der 35-Jährigen möglich gewesen, ihren Sohnemann wieder einzufangen. Ausgepowert und sichtlich zufrieden geht es für die beiden nach Hause. Nicht ganz ohne Protest: „Aber komm schon Mama, nur noch ganz kurz“, fleht Max. Doch die Mutter bleibt standhaft. „Nächste Woche kommen wir wieder. Dann kannst du dich nochmal austoben“, verspricht sie. Zum Trost gebe es daheim eine heiße Schokolade. Das freut den Sechsjährigen sehr. „Gebongt“, ruft er und flitzt zum Ausgang.