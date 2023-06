Wiro Schwimmhalle in Rostock-Gehlsdorf geht ab 3. Juli in die Sommerpause

Rostock-Gehlsdorf. Die Schwimmhalle im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf wird ab dem 3. Juli geschlossen. Die alljährliche Sommerpause werde für Sanierungen genutzt, teilte der Betreiber, die Wohnungsgesellschaft Wiro, am Donnerstag mit. Dieses Jahr wird die Schwimmhalle länger geschlossen sein als sonst – erst am 28. August wird sie wieder öffnen.

Grund dafür: „Es steht viel an“, so die Pressesprecher der Wiro. Das Schwimmbecken werde gereinigt und die Technik ausgebessert. „Auch geplant: Malerarbeiten in den Personalräumen, neue Beleuchtung in den Umkleiden, Wartungsarbeiten an Lüftungen, Heizung und Pumptechnik.“ Auch das Planschbecken solle nach langer Zeit der Sperrung repariert werden.

Team der Wiro Schwimmhalle in Rostock Gehlsdorf hat viel zu tun

Das Schwimmhallen-Team habe trotz Ausbleiben der Gäste eine Menge vor: Laut der Wiro soll das Kursangebot ausgebaut werden. Vor allem die Aquafitness-Kurse seien heiß begehrt – und auch das Programm für Erstschwimmer soll erweitert werden. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs und Auffrischungsschulungen für Rettungsschwimmer würden anstehen.

Weitere Informationen können Interessierte sich telefonisch unter der 0381 / 456 739 50 einholen. Auch per Mail ist die Schwimmhalle unter schwimmhalle@wiro.de zu erreichen. Hier kann sich außerdem zu den Kursen angemeldet werden.

OZ