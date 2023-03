﻿Wiro will neue Wohnungen in Warnemünde bauen: Anwohner entsetzt über Entwürfe

Neun neue Drei- bis Fünfraumwohnungen sollen anstelle des ehemaligen Ärztehauses am Warnemünder Kurpark entstehen. Das jetzige Gebäude soll abgerissen werden. Der Architekt muss heftige Kritik für das geplante neue Gebäude einstecken. Welche Probleme es gibt und wann Baustart sein soll.

Rostock-Warnemünde. Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro will in der Wachtlerstraße in Warnemünde neue Wohnungen bauen. Das erklärte Prokurist Christian Jentzsch am Dienstagabend auf der Sitzung des zuständigen Ortsbeirats. Neun Mietwohnungen sollen es werden, kein Eigentum und auch keine Ferienobjekte. Das war die Nachricht, die von den Mitgliedern des Gremiums und den zahlreich erschienenen Anwohnern positiv aufgenommen wurde. Doch als der beauftragte Architekt Roland Unterbusch die Entwürfe für das neue Gebäude in der Wachtlerstraße 11 vorstellte, wurde es hitzig.