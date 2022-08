Das Unterwasser-Technologiezentrum, Zulieferer für Liebherr und auch den Kranbauer selbst – Tausende Jobs soll Rostock bereits der Hanse Sail verdanken. Auch in diesem Jahr will die Stadt Hunderte Firmenbosse bei Ausfahrten und Empfängen überzeugen, sich hier anzusiedeln.

Rostock. Ob sich diese Geschichte wirklich genau so zugetragen hat? Selbst die Beteiligten schweigen, grinsen aber vielsagend. Die „Legende“ geht jedenfalls so: Eine der wichtigsten Ansiedlungen der Rostocker Wirtschaftsgeschichte – der Bau des Liebherr-Kranwerkes im Seehafen – soll nicht etwa an einem tristen Verhandlungstisch, sondern unter Segeln eingetütet worden sein. Auf einem Traditionsschiff, auf der Hanse Sail. Bei einer Ausfahrt an einem lauen Sommerabend sollen Rostocks Stadtoberen die Unternehmerfamilie endgültig von der Hansestadt überzeugt und so Tausende Jobs für Rostocker geschaffen haben.

Was auf jeden Fall stimmt: Die Hanse Sail ist längst mehr als „nur“ ein Volksfest und ein Traditionsschiff-Treffen. Sie ist Rostocks wichtigstes Instrument, um neue Firmen in die Stadt zu locken. Auch in diesem Jahr sind etliche Firmenbosse aus ganz Deutschland dabei – bei Ausfahrten, Empfängen, Hintergrundgesprächen. Das große Ziel: neue Jobs für Rostock.